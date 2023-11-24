https://ria.ru/20231124/podmoskove-1911686222.html

Воробьев вручил государственные и областные награды семьям из Подмосковья

Воробьев вручил государственные и областные награды семьям из Подмосковья - РИА Новости, 24.11.2023

Воробьев вручил государственные и областные награды семьям из Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил женщин с наступающим Днем матери и вручил представителям многодетных семей государственные и областные... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T17:33

2023-11-24T17:33

2023-11-24T17:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил женщин с наступающим Днем матери и вручил представителям многодетных семей государственные и областные награды на торжественной церемонии в Красногорске, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Накануне Дня матери, который традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября, мы пригласили вас, представителей многодетных семей. И очень приятно, что сегодня я имею возможность вручить государственные награды от имени нашего Президента за заслуги по воспитанию детей и региональный знак. Это для меня большая честь", - сказал Воробьев. Также губернатор подчеркнул, что в Подмосковье для многодетных семей есть региональные льготные программы, в том числе и по выдаче жилищных сертификатов. "Мы стараемся инвестировать, делать всё, чтобы наши дети состоялись - получили образование, воспитание, общались с правильными, хорошими людьми. Понимаем, что важна поддержка и в школе, и в повседневной жизни. Более 10 лет у нас работает программа для многодетных. Начали выдавать сертификаты тем, у кого семь и более детей, а еще семьям с тройняшками и даже четверняшками. За это время новое жилье купили уже более 260 семей", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20231124/novyy_servis-1911565189.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев