https://ria.ru/20231124/podmoskove-1911593142.html
Более 60 километров тротуаров построили в Подмосковье по нацпроекту
Более 60 километров тротуаров построили в Подмосковье по нацпроекту - РИА Новости, 24.11.2023
Более 60 километров тротуаров построили в Подмосковье по нацпроекту
В Московской области завершилось строительство свыше 60 километров тротуаров по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" (БКД), сообщает... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:20
2023-11-24T14:20
2023-11-24T14:20
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Московской области завершилось строительство свыше 60 километров тротуаров по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" (БКД), сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Дорожные службы Подмосковья завершили план по строительству тротуаров в 2023 году в рамках нацпроекта. Специалисты "Мосавтодора" обустроили новые тротуары для повышения безопасности подмосковных пешеходов. "Работы завершили в 28 муниципалитетах региона, в общей сложности построили свыше 50 тротуаров общей протяженностью свыше 60 километров. Для комфорта маломобильных граждан новые объекты — с пониженным бордюрным камнем, съездами и тактильной плиткой", – сказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его цитирует пресс-служба. Он добавил, что самый большой объем работ по строительству провели в Коломенском, Дмитровском и Орехово-Зуевском городских округах. В пресс-службе уточнили, что в городском округе Коломна в 2023 году построили более 9,5 километра новых тротуаров. В Дмитровском округе обустроили свыше шести километров новых тротуаров. Кроме того, новые тротуары были обустроены в Щелкове, Талдоме, Солнечногорске, Подольске, Наро-Фоминске и в других муниципальных образованиях. Всего с 2019 года в Подмосковье построили свыше 600 километров новых тротуаров.
https://ria.ru/20231124/podmoskove-1911523172.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), коломна, щелково, алексей гержик, мосавтодор
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Коломна, Щелково, Алексей Гержик, Мосавтодор