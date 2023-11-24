https://ria.ru/20231124/podmoskove-1911545913.html
Около тысячи льготников Подмосковья получили компенсацию за ОСАГО
Около тысячи льготников Подмосковья получили компенсацию за ОСАГО - РИА Новости, 24.11.2023
Около тысячи льготников Подмосковья получили компенсацию за ОСАГО
В Московской области с начала текущего года порядка тысячи льготников уже получили компенсацию за ОСАГО, сообщает пресс-служба министерства социального развития РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T12:40
2023-11-24T12:40
2023-11-24T12:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
осаго
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Московской области с начала текущего года порядка тысячи льготников уже получили компенсацию за ОСАГО, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "Ее размер составляет половину от стоимости полиса. В 2023 году мы значительно упростили получение этой льготы, и она теперь назначается автоматически", – сказала министр соцразвития региона Людмила Болатаева, которую цитирует пресс-служба. В ведомстве добавили, что компенсацию могут получить инвалиды и родители детей-инвалидов, которые имеют показания на приобретение автомобиля по индивидуальной программе реабилитации. На подмосковном портале госуслуг в личный кабинет заявителю приходит уже предзаполненное заявление. Необходимо только поверить данные, дать согласие на их обработку и прикрепить полис ОСАГО. Оформить компенсацию, если предзаполненное заявление не поступило в личный кабинет, можно подав заявление на портале госуслуг Московской области.
https://ria.ru/20231124/podmoskove-1911523172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева, осаго
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, ОСАГО
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Московской области с начала текущего года порядка тысячи льготников уже получили компенсацию за ОСАГО, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"Ее размер составляет половину от стоимости полиса. В 2023 году мы значительно упростили получение этой льготы, и она теперь назначается автоматически", – сказала министр соцразвития региона Людмила Болатаева
, которую цитирует пресс-служба.
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В ведомстве добавили, что компенсацию могут получить инвалиды и родители детей-инвалидов, которые имеют показания на приобретение автомобиля по индивидуальной программе реабилитации.
На подмосковном портале госуслуг в личный кабинет заявителю приходит уже предзаполненное заявление. Необходимо только поверить данные, дать согласие на их обработку и прикрепить полис ОСАГО.
Оформить компенсацию, если предзаполненное заявление не поступило в личный кабинет, можно подав заявление на портале госуслуг Московской области.