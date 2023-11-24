https://ria.ru/20231124/podmoskove-1911526043.html

Участники из Подмосковья завоевали медали на Арктических Дельфийских играх

Участники из Подмосковья завоевали медали на Арктических Дельфийских играх - РИА Новости, 24.11.2023

Участники из Подмосковья завоевали медали на Арктических Дельфийских играх

Представители Московской области завоевали две медали на вторых молодежных Арктических Дельфийских играх, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T11:27

2023-11-24T11:27

2023-11-24T11:27

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дельфийские игры

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Представители Московской области завоевали две медали на вторых молодежных Арктических Дельфийских играх, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. Вторые молодежные Арктические Дельфийские игры завершились в Сыктывкаре. Делегация Подмосковья состояла из 12 человек. Это студенты колледжей, преподаватели и концертмейстеры. Подмосковные участники выступали в четырех номинациях и завоевали две медали. В пресс-службе уточнили, что в номинации "Народные инструменты" золотую медаль завоевал Иван Попов из Московского областного базового музыкального колледжа имени А. Н. Скрябина. Для молодого человека в текущем году это уже пятая высшая награда – ранее Попов победил на Международном конкурсе среди музыкантов GRANT MUSIC ART, Международном конкурсе исполнителей на народных инструментах "Кубок Севера" имени А. Л. Репникова, Международном молодежном музыкальном конкурсе, посвященный И. Ф. Стравинскому, XXII Молодежных Дельфийских играх РФ. В номинации "Скрипка" серебряную медаль завоевала Анастасия Лотина из первого Московского областного музыкального колледжа. В 2023 году она уже становилась лауреатом третьей степени Общероссийского конкурса "Молодые дарования России". В течение пяти дней более 600 юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет участвовали в соревнованиях по десяти академическим, народным и современным номинациям, включенным в конкурсную программу с учетом особенностей самобытной и богатой культуры арктического региона. Всего разыграли 28 комплектов медалей.

https://ria.ru/20231123/sotspredprinimateli-1911428786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), дельфийские игры