https://ria.ru/20231124/podmoskove-1911523172.html
Свыше 12 тысяч километров дорог очистили за ночь в Подмосковье
Свыше 12 тысяч километров дорог очистили за ночь в Подмосковье - РИА Новости, 24.11.2023
Свыше 12 тысяч километров дорог очистили за ночь в Подмосковье
В Московской области за ночь дорожные службы очистили более 12 тысяч километров региональных дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T11:17
2023-11-24T11:17
2023-11-24T11:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей гержик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154752/84/1547528447_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6778c64b4b9839f3bbc0bf94c93800b4.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Московской области за ночь дорожные службы очистили более 12 тысяч километров региональных дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Для обеспечения безопасности в приоритетном порядке обрабатывались дороги с интенсивным движением и опасные участки: съезды, мосты, эстакады. "В связи со снегопадом дорожные службы были переведены на режим усиленной работы. За прошедшую ночь очищено и обработано свыше 12 тысяч километров дорог. Более 1,3 тысячи дорожных рабочих и порядка 560 единиц спецтехники продолжают ликвидировать последствия снегопада", — сказал зампред правительства – министр транспорта региона Алексей Гержик, его цитирует пресс-служба. Как отметили в ведомстве, в ночные часы в Подмосковье выпало до пяти сантиметров осадков. Днем температура составит минус пять градусов, по прогнозам синоптиков снегопад будет продолжаться. В Минтрансе Московской области призвали участников дорожного движения быть предельно внимательными. Водителям необходимо быть аккуратными: избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Пешеходам нужно ожидать транспорт на специальных площадках, переходить дорогу и ж/д пути по оборудованным переходам, убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
https://ria.ru/20231123/linii-1911383225.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154752/84/1547528447_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d0ab0898efb659ca929ec0b0abb1e77e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей гержик
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Московской области за ночь дорожные службы очистили более 12 тысяч километров региональных дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Для обеспечения безопасности в приоритетном порядке обрабатывались дороги с интенсивным движением и опасные участки: съезды, мосты, эстакады.
Более 203 километров линий электропередач построили в МО с начала года
"В связи со снегопадом дорожные службы были переведены на режим усиленной работы. За прошедшую ночь очищено и обработано свыше 12 тысяч километров дорог. Более 1,3 тысячи дорожных рабочих и порядка 560 единиц спецтехники продолжают ликвидировать последствия снегопада", — сказал зампред правительства – министр транспорта региона Алексей Гержик
, его цитирует пресс-служба.
Как отметили в ведомстве, в ночные часы в Подмосковье выпало до пяти сантиметров осадков. Днем температура составит минус пять градусов, по прогнозам синоптиков снегопад будет продолжаться.
В Минтрансе Московской области призвали участников дорожного движения быть предельно внимательными. Водителям необходимо быть аккуратными: избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Пешеходам нужно ожидать транспорт на специальных площадках, переходить дорогу и ж/д пути по оборудованным переходам, убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.