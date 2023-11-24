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Свыше 12 тысяч километров дорог очистили за ночь в Подмосковье - РИА Новости, 24.11.2023
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Новости Подмосковья
 
11:17 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/podmoskove-1911523172.html
Свыше 12 тысяч километров дорог очистили за ночь в Подмосковье
Свыше 12 тысяч километров дорог очистили за ночь в Подмосковье - РИА Новости, 24.11.2023
Свыше 12 тысяч километров дорог очистили за ночь в Подмосковье
В Московской области за ночь дорожные службы очистили более 12 тысяч километров региональных дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T11:17
2023-11-24T11:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей гержик
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Московской области за ночь дорожные службы очистили более 12 тысяч километров региональных дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Для обеспечения безопасности в приоритетном порядке обрабатывались дороги с интенсивным движением и опасные участки: съезды, мосты, эстакады. "В связи со снегопадом дорожные службы были переведены на режим усиленной работы. За прошедшую ночь очищено и обработано свыше 12 тысяч километров дорог. Более 1,3 тысячи дорожных рабочих и порядка 560 единиц спецтехники продолжают ликвидировать последствия снегопада", — сказал зампред правительства – министр транспорта региона Алексей Гержик, его цитирует пресс-служба. Как отметили в ведомстве, в ночные часы в Подмосковье выпало до пяти сантиметров осадков. Днем температура составит минус пять градусов, по прогнозам синоптиков снегопад будет продолжаться. В Минтрансе Московской области призвали участников дорожного движения быть предельно внимательными. Водителям необходимо быть аккуратными: избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Пешеходам нужно ожидать транспорт на специальных площадках, переходить дорогу и ж/д пути по оборудованным переходам, убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
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московская область (подмосковье), алексей гержик
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик

Свыше 12 тысяч километров дорог очистили за ночь в Подмосковье

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУборка дорог
Уборка дорог - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уборка дорог
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Московской области за ночь дорожные службы очистили более 12 тысяч километров региональных дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Для обеспечения безопасности в приоритетном порядке обрабатывались дороги с интенсивным движением и опасные участки: съезды, мосты, эстакады.
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"В связи со снегопадом дорожные службы были переведены на режим усиленной работы. За прошедшую ночь очищено и обработано свыше 12 тысяч километров дорог. Более 1,3 тысячи дорожных рабочих и порядка 560 единиц спецтехники продолжают ликвидировать последствия снегопада", — сказал зампред правительства – министр транспорта региона Алексей Гержик, его цитирует пресс-служба.
Как отметили в ведомстве, в ночные часы в Подмосковье выпало до пяти сантиметров осадков. Днем температура составит минус пять градусов, по прогнозам синоптиков снегопад будет продолжаться.
В Минтрансе Московской области призвали участников дорожного движения быть предельно внимательными. Водителям необходимо быть аккуратными: избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Пешеходам нужно ожидать транспорт на специальных площадках, переходить дорогу и ж/д пути по оборудованным переходам, убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей Гержик
 
 
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