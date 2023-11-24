https://ria.ru/20231124/podmoskove-1911523172.html

Свыше 12 тысяч километров дорог очистили за ночь в Подмосковье

Свыше 12 тысяч километров дорог очистили за ночь в Подмосковье - РИА Новости, 24.11.2023

Свыше 12 тысяч километров дорог очистили за ночь в Подмосковье

В Московской области за ночь дорожные службы очистили более 12 тысяч километров региональных дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T11:17

2023-11-24T11:17

2023-11-24T11:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей гержик

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Московской области за ночь дорожные службы очистили более 12 тысяч километров региональных дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Для обеспечения безопасности в приоритетном порядке обрабатывались дороги с интенсивным движением и опасные участки: съезды, мосты, эстакады. "В связи со снегопадом дорожные службы были переведены на режим усиленной работы. За прошедшую ночь очищено и обработано свыше 12 тысяч километров дорог. Более 1,3 тысячи дорожных рабочих и порядка 560 единиц спецтехники продолжают ликвидировать последствия снегопада", — сказал зампред правительства – министр транспорта региона Алексей Гержик, его цитирует пресс-служба. Как отметили в ведомстве, в ночные часы в Подмосковье выпало до пяти сантиметров осадков. Днем температура составит минус пять градусов, по прогнозам синоптиков снегопад будет продолжаться. В Минтрансе Московской области призвали участников дорожного движения быть предельно внимательными. Водителям необходимо быть аккуратными: избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Пешеходам нужно ожидать транспорт на специальных площадках, переходить дорогу и ж/д пути по оборудованным переходам, убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

https://ria.ru/20231123/linii-1911383225.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей гержик