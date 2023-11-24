https://ria.ru/20231124/podlodka-1911603848.html
Подлодку "Можайск" примут в состав ВМФ 28 ноября
Подлодку "Можайск" примут в состав ВМФ 28 ноября - РИА Новости, 24.11.2023
Подлодку "Можайск" примут в состав ВМФ 28 ноября
Дизель-электрическая подлодка проекта 636 "Можайск" будет принята в состав ВМФ России 28 ноября, сообщили в пресс-службе "Адмиралтейских верфей". РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:33
2023-11-24T14:33
2023-11-24T14:33
безопасность
россия
николай евменов
игорь вильнит
адмиралтейские верфи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743947538_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ced541127b4c6f46378fa9802388fd95.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Дизель-электрическая подлодка проекта 636 "Можайск" будет принята в состав ВМФ России 28 ноября, сообщили в пресс-службе "Адмиралтейских верфей". "28 ноября 2023 года на АО "Адмиралтейские верфи" состоится торжественная церемония поднятия Военно-морского флага РФ на большой дизель-электрической подводной лодке "Можайск" 636 проекта", - говорится в сообщении. Ожидается, что в церемонии примут участие главком ВМФ адмирал Николай Евменов, гендиректор "Адмиралтейских верфей" Андрей Веселов и гендиректор центрального конструкторского бюро "Рубин" Игорь Вильнит. "Можайск" – пятая подводная лодка из шести субмарин серии для Тихоокеанского флота, спущена на воду 27 апреля. "Адмиралтейские верфи" продолжают строительство шестой подлодки серии - "Якутск". "Можайск" и "Якутск" были заложены парно в августе 2021 года. Контракт на их строительство для Тихоокеанского флота был подписан в сентябре 2016 года. В ноябре 2022 года в состав флота вошла четвертая такая субмарина "Уфа". Ранее в состав флота вошли первые три подводные лодки серии - "Петропавловск-Камчатский", "Волхов" и "Магадан". Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 18 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека, автономность плавания – 45 суток, дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль. Лодки оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением. На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "Черная дыра".
https://ria.ru/20231116/podlodki-1909727197.html
https://ria.ru/20231016/podlodka-1902997452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, николай евменов, игорь вильнит, адмиралтейские верфи
Безопасность, Россия, Николай Евменов, Игорь Вильнит, Адмиралтейские верфи
Подлодку "Можайск" примут в состав ВМФ 28 ноября
Церемония поднятия флага на подлодке "Можайск" состоится 28 ноября
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Дизель-электрическая подлодка проекта 636 "Можайск" будет принята в состав ВМФ России 28 ноября, сообщили в пресс-службе "Адмиралтейских верфей".
"28 ноября 2023 года на АО "Адмиралтейские верфи" состоится торжественная церемония поднятия Военно-морского флага РФ на большой дизель-электрической подводной лодке "Можайск" 636 проекта", - говорится в сообщении. Ожидается, что в церемонии примут участие главком ВМФ адмирал Николай Евменов
, гендиректор "Адмиралтейских верфей" Андрей Веселов и гендиректор центрального конструкторского бюро "Рубин" Игорь Вильнит
.
Подлодки "Борей" "слышат" под водой дальше американских субмарин, пишут СМИ
"Можайск" – пятая подводная лодка из шести субмарин серии для Тихоокеанского флота, спущена на воду 27 апреля. "Адмиралтейские верфи" продолжают строительство шестой подлодки серии - "Якутск". "Можайск" и "Якутск" были заложены парно в августе 2021 года. Контракт на их строительство для Тихоокеанского флота был подписан в сентябре 2016 года. В ноябре 2022 года в состав флота вошла четвертая такая субмарина "Уфа". Ранее в состав флота вошли первые три подводные лодки серии - "Петропавловск-Камчатский", "Волхов" и "Магадан".
Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 18 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека, автономность плавания – 45 суток, дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль.
Лодки оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением. На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО
название "Черная дыра".
Атомная подлодка "Генералиссимус Суворов" прибыла на базу ТОФ