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Трюдо обвинил канадских консерваторов в отказе от поддержки Украины
Трюдо обвинил канадских консерваторов в отказе от поддержки Украины - РИА Новости, 24.11.2023
Трюдо обвинил канадских консерваторов в отказе от поддержки Украины
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил оппозиционную ему Консервативную партию в отказе от поддержки Украины вслед за правыми в США и Европе. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T20:10
2023-11-24T20:10
2023-11-24T20:10
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил оппозиционную ему Консервативную партию в отказе от поддержки Украины вслед за правыми в США и Европе. Консерваторы недавно проголосовали против "модернизации" соглашения о свободной торговле с Украиной, но объяснили это несогласием с приписанным ими Трюдо намерением распространить на украинцев углеводородный налог. "Очевидно, что это отговорка, а не настоящая причина. Настоящая причина состоит в том, что подъем правого мышления, формируемого под влиянием американского (движения экс-президента Дональда Трампа - ред.) MAGA, заставил канадских консерваторов, которые были в числе самых последовательных защитников Украины, и я это признаю, повернуться спиной к украинским потребностям в час нужды", - сказал Трюдо на пресс-конференции с лидерами Евросоюза. Он напомнил, как в свое время хвалился тем, что поддержка Украины не является "предметом для политической дискуссии в Канаде". Приписываемую консерваторам смену взглядов Трюдо назвал поводом для реальной обеспокоенности всех канадцев, в том числе украинского происхождения. "Мы видим подъем таких настроений по всему миру", - сказал он.
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в мире, украина, джастин трюдо, канада, сша
В мире, Украина, Джастин Трюдо, Канада, США
Трюдо обвинил канадских консерваторов в отказе от поддержки Украины
Трюдо: канадские консерваторы повернулись спиной к потребностям Украины
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил оппозиционную ему Консервативную партию в отказе от поддержки Украины вслед за правыми в США и Европе.
Консерваторы недавно проголосовали против "модернизации" соглашения о свободной торговле с Украиной, но объяснили это несогласием с приписанным ими Трюдо намерением распространить на украинцев углеводородный налог.
"Очевидно, что это отговорка, а не настоящая причина. Настоящая причина состоит в том, что подъем правого мышления, формируемого под влиянием американского (движения экс-президента Дональда Трампа
- ред.) MAGA, заставил канадских консерваторов, которые были в числе самых последовательных защитников Украины, и я это признаю, повернуться спиной к украинским потребностям в час нужды", - сказал Трюдо на пресс-конференции с лидерами Евросоюза.
Он напомнил, как в свое время хвалился тем, что поддержка Украины не является "предметом для политической дискуссии в Канаде". Приписываемую консерваторам смену взглядов Трюдо назвал поводом для реальной обеспокоенности всех канадцев, в том числе украинского происхождения.
"Мы видим подъем таких настроений по всему миру", - сказал он.
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