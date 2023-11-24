https://ria.ru/20231124/podderzhka-1911733242.html

Трюдо обвинил канадских консерваторов в отказе от поддержки Украины

Трюдо обвинил канадских консерваторов в отказе от поддержки Украины - РИА Новости, 24.11.2023

Трюдо обвинил канадских консерваторов в отказе от поддержки Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил оппозиционную ему Консервативную партию в отказе от поддержки Украины вслед за правыми в США и Европе. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T20:10

2023-11-24T20:10

2023-11-24T20:10

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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил оппозиционную ему Консервативную партию в отказе от поддержки Украины вслед за правыми в США и Европе. Консерваторы недавно проголосовали против "модернизации" соглашения о свободной торговле с Украиной, но объяснили это несогласием с приписанным ими Трюдо намерением распространить на украинцев углеводородный налог. "Очевидно, что это отговорка, а не настоящая причина. Настоящая причина состоит в том, что подъем правого мышления, формируемого под влиянием американского (движения экс-президента Дональда Трампа - ред.) MAGA, заставил канадских консерваторов, которые были в числе самых последовательных защитников Украины, и я это признаю, повернуться спиной к украинским потребностям в час нужды", - сказал Трюдо на пресс-конференции с лидерами Евросоюза. Он напомнил, как в свое время хвалился тем, что поддержка Украины не является "предметом для политической дискуссии в Канаде". Приписываемую консерваторам смену взглядов Трюдо назвал поводом для реальной обеспокоенности всех канадцев, в том числе украинского происхождения. "Мы видим подъем таких настроений по всему миру", - сказал он.

https://ria.ru/20231117/ukraina-1909983135.html

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в мире, украина, джастин трюдо, канада, сша