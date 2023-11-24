https://ria.ru/20231124/pnevmoniya-1911623914.html

"Часы пандемии тикают". В Китае произошла вспышка необычной инфекции

"Часы пандемии тикают". В Китае произошла вспышка необычной инфекции - РИА Новости, 24.11.2023

"Часы пандемии тикают". В Китае произошла вспышка необычной инфекции

В северных провинциях КНР — инфекция неизвестной природы, сообщает ВОЗ. Болеют преимущественно дети. Предполагают, что это связано с сезонными возбудителями,... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T15:48

2023-11-24T15:48

2023-11-24T16:17

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В северных провинциях КНР — инфекция неизвестной природы, сообщает ВОЗ. Болеют преимущественно дети. Предполагают, что это связано с сезонными возбудителями, вызывающими пневмонию, а также отменой ограничений против COVID-19.Больницы переполненыЗа увеличением числа детских пневмоний в северных регионах Китая ВОЗ наблюдает с середины октября. В Государственном комитете по делам здравоохранения КНР проверили пресс-конференцию для местных СМИ, сообщив некоторые подробности. Информацию об этом публикует ресурс Международного сообщества по инфекционным заболеваниям ProMED, мониторящий ситуацию в мире в ежедневном режиме."Детские больницы в Пекине, Ляонине и других городах переполнены, школы на грани закрытия. Родители обеспокоены тем, что власти скрывают эпидемию", — говорится в отчете ProMED со ссылкой на телеканал FTV News."Много госпитализаций. Кашля и других симптомов нет, просто высокая температура, лихорадка, нередко — легочные уплотнения", — приводит телеканал слова жителя Пекина.Серьезная ситуация в провинции Ляонин. Приемный покой Даляньской детской больницы не справляется, пациентам ставят капельницы. В центральных больницах и центрах традиционной медицины — очереди. "Ждут по два часа, мы все работаем в неотложке, амбулаторного приема нет", — говорит сотрудник больницы в Даляне.Отменены занятия в школах, болеют и дети, и учителя. Дэн Сильвер из ProMED считает это масштабной вспышкой непонятного респираторного заболевания. Когда началась — неясно. Между Пекином и Ляонином 800 километров. Как инфекция так быстро распространилась — загадка. В ProMED ожидают дополнительных сведений."Пока рано делать выводы. Но, как сказал мой коллега-вирусолог, "часы пандемии тикают. Мы просто не знаем, который час", — отмечает Сильвер.По информации из КитаяВОЗ направила в Пекин официальный запрос эпидемиологической и клинической информации, а также о лабораторных результатах, доминирующих респираторных штаммах.В четверг данные предоставили. Вспышка вызвана главным образом бактерией Mycoplasma pneumoniae. Ее циркуляцию заметили еще в мае. С октября присоединились штаммы респираторно-синцитиального вируса человека, аденовируса, гриппа. Это произошло несколько раньше, чем обычно, и, видимо, связано с отменой ковидных ограничений.Что-либо необычное китайские власти отрицают. Никаких новых патогенов не обнаружено. Рост заболеваемости не приведет к переполнению стационаров.Mycoplasma pneumoniae, вызывающая детские пневмонии, поддается лечению антибиотиками. ВОЗ тем не менее рекомендует принять меры против распространения возбудителей: вакцинация, в том числе против гриппа и COVID-19, домашний режим при первых симптомах, соблюдение дистанции между людьми, маски в людных местах, проветривание помещений, почаще мыть руки.Эксперты — о новом штамме COVID-19"Наблюдаемый подъем детских ОРВИ в Китае, вероятно, связан с волной обычных сезонных вирусных инфекций — РСВ, грипп, риновирус. Такое ожидалось, особенно если учесть "дефицит иммунитета", к которому привел длительный строгий локдаун, ограждавший детей от обычных возбудителей", — говорит профессор Бен Мараис из Института инфекционных болезней при Сиднейском университете.Эксперты, опрошенные Научным медиацентром Австралии, не видят причин для паники. Они обращают внимание на то, что это первая зима после локдауна, которую Китай встречает с открытыми границами. Однако подчеркивают, что полной картины пока нет."Вспышка может быть следствием того, что люди стали больше общаться. Но судя по предварительным данным, ничего необычного не происходит. Сведений о том, что это следствие нового штамма COVID-19, нет", — подчеркивает Брюс Томпсон из Университета Мельбурна, руководитель Школы медицинских наук.По словам Роберта Буя, инфекциониста из Сиднея, то, что заболеваемость обходит стороной взрослых, у которых крепче иммунитет, указывает на уже известный возбудитель. Такое же мнение у вирусолога Винода Баласубраманиама из Университета Монаш в Малайзии. "Новый патоген инфицировал бы много взрослых, поскольку люди с ним раньше не сталкивались", — поясняет он.Еще один возможный фактор — устойчивость микоплазмы к антибиотикам, о чем свидетельствуют данные из Тайваня, добавляет Райна Макинтайр из Университета Нового Южного Уэльса.Как подчеркивают эксперты, мониторинг инфекционных заболеваний, выстроенный в период пандемии, справляется с ситуаций. В Пекине очень хорошая система, утверждают ученые, и новый патоген там смогут выявить быстрее, чем в свое время в Ухане. Кроме того, за ситуацией следят через систему раннего оповещения EPIWATCH, а всплеск респираторных заболеваний и пневмоний наблюдается в этом году повсеместно.

https://ria.ru/20230917/covid-19-1896820685.html

https://ria.ru/20231103/denge-1906967875.html

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2023

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

биология, здоровье, инфекции, аденовирусная инфекция, коронавирус covid-19, иммунитет, вакцинация