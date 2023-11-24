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Песков рассказал о контактах России и США по поддержанию стабильности - РИА Новости, 24.11.2023
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13:00 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/peskov-1911553692.html
Песков рассказал о контактах России и США по поддержанию стабильности
Песков рассказал о контактах России и США по поддержанию стабильности - РИА Новости, 24.11.2023
Песков рассказал о контактах России и США по поддержанию стабильности
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока нет планов по контактам России и США на тему стратегической стабильности, но потребность в этом... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T13:00
2023-11-24T13:00
в мире
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока нет планов по контактам России и США на тему стратегической стабильности, но потребность в этом есть. &quot;Нет, пока нет таких планов, хотя потребность есть&quot;, - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируются ли между Россией и США контакты по стратегической стабильности.
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в мире, россия, сша, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков
Песков рассказал о контактах России и США по поддержанию стабильности

Песков: контактов РФ и США по стратегической стабильности нет, но они нужны

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока нет планов по контактам России и США на тему стратегической стабильности, но потребность в этом есть.
«

"Нет, пока нет таких планов, хотя потребность есть", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируются ли между Россией и США контакты по стратегической стабильности.

Вид на здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
В США рассказали о "необходимых жертвах" ради мира с Россией
02:05
 
В миреРоссияСШАДмитрий Песков
 
 
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