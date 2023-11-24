https://ria.ru/20231124/peskov-1911553692.html
Песков рассказал о контактах России и США по поддержанию стабильности
Песков рассказал о контактах России и США по поддержанию стабильности - РИА Новости, 24.11.2023
Песков рассказал о контактах России и США по поддержанию стабильности
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока нет планов по контактам России и США на тему стратегической стабильности, но потребность в этом... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T13:00
2023-11-24T13:00
2023-11-24T13:00
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока нет планов по контактам России и США на тему стратегической стабильности, но потребность в этом есть. "Нет, пока нет таких планов, хотя потребность есть", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируются ли между Россией и США контакты по стратегической стабильности.
https://ria.ru/20231124/sanktsii-1911472905.html
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в мире, россия, сша, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков
Песков рассказал о контактах России и США по поддержанию стабильности
Песков: контактов РФ и США по стратегической стабильности нет, но они нужны