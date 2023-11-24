https://ria.ru/20231124/peskov-1911553692.html

Песков рассказал о контактах России и США по поддержанию стабильности

Песков рассказал о контактах России и США по поддержанию стабильности - РИА Новости, 24.11.2023

Песков рассказал о контактах России и США по поддержанию стабильности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока нет планов по контактам России и США на тему стратегической стабильности, но потребность в этом... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T13:00

2023-11-24T13:00

2023-11-24T13:00

в мире

россия

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока нет планов по контактам России и США на тему стратегической стабильности, но потребность в этом есть. "Нет, пока нет таких планов, хотя потребность есть", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируются ли между Россией и США контакты по стратегической стабильности.

https://ria.ru/20231124/sanktsii-1911472905.html

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в мире, россия, сша, дмитрий песков