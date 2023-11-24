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Песков рассказал об отношении к Путину на саммите G20 - РИА Новости, 24.11.2023
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12:53 24.11.2023 (обновлено: 13:13 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/peskov-1911551761.html
Песков рассказал об отношении к Путину на саммите G20
Песков рассказал об отношении к Путину на саммите G20 - РИА Новости, 24.11.2023
Песков рассказал об отношении к Путину на саммите G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги участия президента России Владимира Путина в саммите G20, заявил, что президента слушали, а... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T12:53
2023-11-24T13:13
в мире
россия
большая двадцатка
саммит g20
владимир путин
дмитрий песков
индия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги участия президента России Владимира Путина в саммите G20, заявил, что президента слушали, а он слушал других, что само себе значимый итог."Президента слушали, президент слушал других, это важно, само по себе это достаточно значимый итог", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что завершающееся председательство Индии показало продуктивную работу председателя и хороший результат с точки зрения своевременного проведения таких мероприятий.Президент России Владиимр Путин в среду, 22 ноября выступил на онлайн-саммите G20.
https://ria.ru/20231120/peskov-1910537850.html
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в мире, россия, большая двадцатка, саммит g20, владимир путин, дмитрий песков, индия
В мире, Россия, Большая двадцатка, Саммит G20, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Индия
Песков рассказал об отношении к Путину на саммите G20

Песков: Путина слушали, президент слушал других, само по себе это значимый шаг

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги участия президента России Владимира Путина в саммите G20, заявил, что президента слушали, а он слушал других, что само себе значимый итог.
«
"Президента слушали, президент слушал других, это важно, само по себе это достаточно значимый итог", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что завершающееся председательство Индии показало продуктивную работу председателя и хороший результат с точки зрения своевременного проведения таких мероприятий.
Президент России Владиимр Путин в среду, 22 ноября выступил на онлайн-саммите G20.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Песков рассказал о темах выступления Путина на саммите G20
20 ноября, 12:27
 
В миреРоссияБольшая двадцаткаСаммит G20Владимир ПутинДмитрий ПесковИндия
 
 
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