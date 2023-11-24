https://ria.ru/20231124/peskov-1911551761.html
Песков рассказал об отношении к Путину на саммите G20
Песков рассказал об отношении к Путину на саммите G20 - РИА Новости, 24.11.2023
Песков рассказал об отношении к Путину на саммите G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги участия президента России Владимира Путина в саммите G20, заявил, что президента слушали, а... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T12:53
2023-11-24T12:53
2023-11-24T13:13
в мире
россия
большая двадцатка
саммит g20
владимир путин
дмитрий песков
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907465333_854:801:3072:2048_1920x0_80_0_0_6d742a03cababdb8a2606322623c668c.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги участия президента России Владимира Путина в саммите G20, заявил, что президента слушали, а он слушал других, что само себе значимый итог."Президента слушали, президент слушал других, это важно, само по себе это достаточно значимый итог", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что завершающееся председательство Индии показало продуктивную работу председателя и хороший результат с точки зрения своевременного проведения таких мероприятий.Президент России Владиимр Путин в среду, 22 ноября выступил на онлайн-саммите G20.
https://ria.ru/20231120/peskov-1910537850.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907465333_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a4032151a73a8cae3f06687151f1b8a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, большая двадцатка, саммит g20, владимир путин, дмитрий песков, индия
В мире, Россия, Большая двадцатка, Саммит G20, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Индия
Песков рассказал об отношении к Путину на саммите G20
Песков: Путина слушали, президент слушал других, само по себе это значимый шаг