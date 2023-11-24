https://ria.ru/20231124/peskov-1911551761.html

Песков рассказал об отношении к Путину на саммите G20

Песков рассказал об отношении к Путину на саммите G20 - РИА Новости, 24.11.2023

Песков рассказал об отношении к Путину на саммите G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги участия президента России Владимира Путина в саммите G20, заявил, что президента слушали, а... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T12:53

2023-11-24T12:53

2023-11-24T13:13

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саммит g20

владимир путин

дмитрий песков

индия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги участия президента России Владимира Путина в саммите G20, заявил, что президента слушали, а он слушал других, что само себе значимый итог."Президента слушали, президент слушал других, это важно, само по себе это достаточно значимый итог", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что завершающееся председательство Индии показало продуктивную работу председателя и хороший результат с точки зрения своевременного проведения таких мероприятий.Президент России Владиимр Путин в среду, 22 ноября выступил на онлайн-саммите G20.

https://ria.ru/20231120/peskov-1910537850.html

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в мире, россия, большая двадцатка, саммит g20, владимир путин, дмитрий песков, индия