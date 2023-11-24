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Песков рассказал, когда Путин проведет встречу с СПЧ - РИА Новости, 24.11.2023
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12:52 24.11.2023 (обновлено: 12:59 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/peskov-1911550664.html
Песков рассказал, когда Путин проведет встречу с СПЧ
Песков рассказал, когда Путин проведет встречу с СПЧ - РИА Новости, 24.11.2023
Песков рассказал, когда Путин проведет встречу с СПЧ
Встреча президента РФ Владимира Путина с членами СПЧ традиционно проводится в декабре, так будет и в этом году, Кремль сообщит дату и состав участников... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T12:52
2023-11-24T12:59
дмитрий песков
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с членами СПЧ традиционно проводится в декабре, так будет и в этом году, Кремль сообщит дату и состав участников дополнительно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Традиционно с СПЧ президент встречается, традиционно он это делает в декабре, будет это и в этом декабре. О сроках и участниках сообщим своевременно", - сказал Песков журналистам.
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дмитрий песков, политика, россия, владимир путин
Дмитрий Песков, Политика, Россия, Владимир Путин
Песков рассказал, когда Путин проведет встречу с СПЧ

Песков: встреча с членами СПЧ проводится в декабре, дату объявят позже

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с членами СПЧ традиционно проводится в декабре, так будет и в этом году, Кремль сообщит дату и состав участников дополнительно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Традиционно с СПЧ президент встречается, традиционно он это делает в декабре, будет это и в этом декабре. О сроках и участниках сообщим своевременно", - сказал Песков журналистам.
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Дмитрий ПесковПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
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