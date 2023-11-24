https://ria.ru/20231124/peregovory-1911705912.html
Пашинян оценил перспективы переговоров России и Армении на высшем уровне
Пашинян оценил перспективы переговоров России и Армении на высшем уровне - РИА Новости, 24.11.2023
Пашинян оценил перспективы переговоров России и Армении на высшем уровне
Ереван надеется на возможность в ближайшее время обсудить армяно-российские отношения на высшем уровне, заявил в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T18:23
2023-11-24T18:23
2023-11-24T18:30
армения
в мире
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 24 ноя - РИА Новости. Ереван надеется на возможность в ближайшее время обсудить армяно-российские отношения на высшем уровне, заявил в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян."Мы ожидаем от армяно-российских отношений взаимопонимания, обоюдного уважения интересов, суверенитета, независимости и обязательств. Мы эти вопросы обсуждаем, готовы продолжить и активизировать обсуждения, и надеюсь в ближайшее время у нас будет повод для обсуждений на более высоком или высшем уровне", - сказал Пашинян, отвечая в прямом эфире на вопросы граждан.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
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армения, в мире, никол пашинян
Армения, В мире, Никол Пашинян
Пашинян оценил перспективы переговоров России и Армении на высшем уровне
Пашинян: Армения надеется вскоре обсудить отношения с Россией на высшем уровне
ЕРЕВАН, 24 ноя - РИА Новости. Ереван надеется на возможность в ближайшее время обсудить армяно-российские отношения на высшем уровне, заявил в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Мы ожидаем от армяно-российских отношений взаимопонимания, обоюдного уважения интересов, суверенитета, независимости и обязательств. Мы эти вопросы обсуждаем, готовы продолжить и активизировать обсуждения, и надеюсь в ближайшее время у нас будет повод для обсуждений на более высоком или высшем уровне", - сказал Пашинян, отвечая в прямом эфире на вопросы граждан.
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