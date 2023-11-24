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Пашинян рассказал о переговорах с Россией по строительству энергоблока АЭС
Пашинян рассказал о переговорах с Россией по строительству энергоблока АЭС - РИА Новости, 24.11.2023
Пашинян рассказал о переговорах с Россией по строительству энергоблока АЭС
РИА Новости РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T18:19
2023-11-24T18:19
2023-11-24T18:19
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РИА НовостиПашинян заявил, что Армения ведет переговоры с партнерами из РФ, США, Кореи по вопросу строительства нового энергоблока АЭС
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в мире, армения, россия, сша
В мире, Армения, Россия, США
Пашинян рассказал о переговорах с Россией по строительству энергоблока АЭС
Пашинян: Армения контактирует с РФ, США по строительству нового энергоблока АЭС