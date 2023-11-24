https://ria.ru/20231124/peregovory-1911702443.html

Пашинян рассказал о переговорах с Россией по строительству энергоблока АЭС

Пашинян рассказал о переговорах с Россией по строительству энергоблока АЭС - РИА Новости, 24.11.2023

Пашинян рассказал о переговорах с Россией по строительству энергоблока АЭС

РИА Новости РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T18:19

2023-11-24T18:19

2023-11-24T18:19

в мире

армения

россия

сша

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РИА НовостиПашинян заявил, что Армения ведет переговоры с партнерами из РФ, США, Кореи по вопросу строительства нового энергоблока АЭС

армения

россия

сша

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2023

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в мире, армения, россия, сша