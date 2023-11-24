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Анкара вновь предложила принять переговоры между Россией и Украиной - РИА Новости, 24.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/peregovory-1911548638.html
Анкара вновь предложила принять переговоры между Россией и Украиной
Анкара вновь предложила принять переговоры между Россией и Украиной - РИА Новости, 24.11.2023
Анкара вновь предложила принять переговоры между Россией и Украиной
Турецкие власти готовы вновь провести на своей территории переговоры между РФ и Украиной по урегулированию конфликта, заявил в пятницу глава МИД Турции Хакан... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T12:48
2023-11-24T12:48
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
турция
мид турции
хакан фидан
ситуация в днр и лнр
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СТАМБУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Турецкие власти готовы вновь провести на своей территории переговоры между РФ и Украиной по урегулированию конфликта, заявил в пятницу глава МИД Турции Хакан Фидан. "При наличии необходимых условий мы готовы вновь принять на своей территории мирные переговоры РФ и Украины", - заявил Фидан на международном саммите стратегической коммуникации Stratcom. По словам министра, достижение мира будет возможно только при условии прекращения поддержки со стороны третьих стран и коллективных усилий. При этом Фидан подчеркнул, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины и считает Крым ее территорией. На саммите, центральной темой которого стала борьба с гибридными угрозами, выступят более 60 спикеров из 30 стран. Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что Киев был готов пойти на мирное соглашение с Россией в марте 2022 года в Стамбуле, однако оно не было достигнуто из-за давления со стороны США. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявляли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html
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в мире, россия, украина, турция, мид турции, хакан фидан, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Турция, МИД Турции, Хакан Фидан, Ситуация в ДНР и ЛНР
Анкара вновь предложила принять переговоры между Россией и Украиной

МИД Турции сообщил о готовности принять переговоры между Россией и Украиной

© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool | Перейти в медиабанкПеред началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool
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Перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Турецкие власти готовы вновь провести на своей территории переговоры между РФ и Украиной по урегулированию конфликта, заявил в пятницу глава МИД Турции Хакан Фидан.
"При наличии необходимых условий мы готовы вновь принять на своей территории мирные переговоры РФ и Украины", - заявил Фидан на международном саммите стратегической коммуникации Stratcom. По словам министра, достижение мира будет возможно только при условии прекращения поддержки со стороны третьих стран и коллективных усилий. При этом Фидан подчеркнул, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины и считает Крым ее территорией.
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На саммите, центральной темой которого стала борьба с гибридными угрозами, выступят более 60 спикеров из 30 стран.
Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что Киев был готов пойти на мирное соглашение с Россией в марте 2022 года в Стамбуле, однако оно не было достигнуто из-за давления со стороны США.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Как заявляли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаТурцияМИД ТурцииХакан ФиданСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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