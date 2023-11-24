https://ria.ru/20231124/otravlenie-1911744593.html

В частном доме в Ингушетии три человека отравились угарным газом

В частном доме в Ингушетии три человека отравились угарным газом - РИА Новости, 24.11.2023

В частном доме в Ингушетии три человека отравились угарным газом

Три человека попали в больницу в результате отравления угарным газом в частном доме в городе Малгобек в Ингушетии, сообщило министерство ГО и ЧС республики. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T21:38

2023-11-24T21:38

2023-11-24T21:47

происшествия

малгобек

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НАЛЬЧИК, 24 ноя — РИА Новости. Три человека попали в больницу в результате отравления угарным газом в частном доме в городе Малгобек в Ингушетии, сообщило министерство ГО и ЧС республики. "В 19.20 мск в пятницу поступило сообщение об отравлении угарным газом по улице Осканова в городе Малгобек… В результате пострадало три человека, детей среди пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшие доставлены в Малгобекскую центральную районную больницу, их состояние стабильно тяжелое. По предварительным данным ведомства, отравление произошло из-за отсутствия тяги дымохода газового водонагревателя. Региональная прокуратура сообщила, что организована проверка. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20231123/otravlenie-1911463637.html

малгобек

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происшествия, малгобек