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В частном доме в Ингушетии три человека отравились угарным газом - РИА Новости, 24.11.2023
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21:38 24.11.2023 (обновлено: 21:47 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/otravlenie-1911744593.html
В частном доме в Ингушетии три человека отравились угарным газом
В частном доме в Ингушетии три человека отравились угарным газом - РИА Новости, 24.11.2023
В частном доме в Ингушетии три человека отравились угарным газом
Три человека попали в больницу в результате отравления угарным газом в частном доме в городе Малгобек в Ингушетии, сообщило министерство ГО и ЧС республики. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T21:38
2023-11-24T21:47
происшествия
малгобек
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НАЛЬЧИК, 24 ноя — РИА Новости. Три человека попали в больницу в результате отравления угарным газом в частном доме в городе Малгобек в Ингушетии, сообщило министерство ГО и ЧС республики. "В 19.20 мск в пятницу поступило сообщение об отравлении угарным газом по улице Осканова в городе Малгобек… В результате пострадало три человека, детей среди пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшие доставлены в Малгобекскую центральную районную больницу, их состояние стабильно тяжелое. По предварительным данным ведомства, отравление произошло из-за отсутствия тяги дымохода газового водонагревателя. Региональная прокуратура сообщила, что организована проверка. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20231123/otravlenie-1911463637.html
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происшествия, малгобек
Происшествия, Малгобек
В частном доме в Ингушетии три человека отравились угарным газом

В Ингушетии трех человек госпитализировали после отравления угарным газом

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВключенная газовая конфорка
Включенная газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Включенная газовая конфорка. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 24 ноя — РИА Новости. Три человека попали в больницу в результате отравления угарным газом в частном доме в городе Малгобек в Ингушетии, сообщило министерство ГО и ЧС республики.
"В 19.20 мск в пятницу поступило сообщение об отравлении угарным газом по улице Осканова в городе Малгобек… В результате пострадало три человека, детей среди пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие доставлены в Малгобекскую центральную районную больницу, их состояние стабильно тяжелое.
По предварительным данным ведомства, отравление произошло из-за отсутствия тяги дымохода газового водонагревателя.
Региональная прокуратура сообщила, что организована проверка. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказали в ведомстве.
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
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