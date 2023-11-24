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В частном доме в Ингушетии три человека отравились угарным газом
В частном доме в Ингушетии три человека отравились угарным газом - РИА Новости, 24.11.2023
В частном доме в Ингушетии три человека отравились угарным газом
Три человека попали в больницу в результате отравления угарным газом в частном доме в городе Малгобек в Ингушетии, сообщило министерство ГО и ЧС республики. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T21:38
2023-11-24T21:38
2023-11-24T21:47
происшествия
малгобек
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НАЛЬЧИК, 24 ноя — РИА Новости. Три человека попали в больницу в результате отравления угарным газом в частном доме в городе Малгобек в Ингушетии, сообщило министерство ГО и ЧС республики. "В 19.20 мск в пятницу поступило сообщение об отравлении угарным газом по улице Осканова в городе Малгобек… В результате пострадало три человека, детей среди пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшие доставлены в Малгобекскую центральную районную больницу, их состояние стабильно тяжелое. По предварительным данным ведомства, отравление произошло из-за отсутствия тяги дымохода газового водонагревателя. Региональная прокуратура сообщила, что организована проверка. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказали в ведомстве.
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происшествия, малгобек
В частном доме в Ингушетии три человека отравились угарным газом
В Ингушетии трех человек госпитализировали после отравления угарным газом
НАЛЬЧИК, 24 ноя — РИА Новости.
Три человека попали в больницу в результате отравления угарным газом в частном доме в городе Малгобек в Ингушетии, сообщило министерство
ГО и ЧС республики.
"В 19.20 мск в пятницу поступило сообщение об отравлении угарным газом по улице Осканова в городе Малгобек… В результате пострадало три человека, детей среди пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие доставлены в Малгобекскую центральную районную больницу, их состояние стабильно тяжелое.
По предварительным данным ведомства, отравление произошло из-за отсутствия тяги дымохода газового водонагревателя.
Региональная прокуратура сообщила, что организована проверка. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказали в ведомстве.
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