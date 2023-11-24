https://ria.ru/20231124/otravlenie-1911653015.html

В Астраханской области рассказали о состоянии пострадавших при отравлении

В Астраханской области рассказали о состоянии пострадавших при отравлении - РИА Новости, 24.11.2023

В Астраханской области рассказали о состоянии пострадавших при отравлении

Четыре человека остаются в больнице Астрахани после отравления наркотическими и психотропными веществами, один из них - в тяжелом состоянии, сообщает Минздрав... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T15:55

2023-11-24T15:55

2023-11-24T15:55

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя — РИА Новости. Четыре человека остаются в больнице Астрахани после отравления наркотическими и психотропными веществами, один из них - в тяжелом состоянии, сообщает Минздрав Астраханской области в своем Telegram-канале. Ранее областной Минздрав сообщил, что с 17 ноября в больницу в Астрахани поступили 19 человек с признаками отравления наркотиками. В анализах у пациентов были выявлены следы метадона — крайне токсичного наркотика из группы опиоидов. "На сегодняшний день в больнице на лечении находятся четыре пациента. Из них в тяжелом состоянии - один человек, три пациента — средней степени тяжести. 15 человек выписаны в удовлетворительном состоянии", — говорится в сообщении. По данным полиции, всего от отравления пострадал 21 человек. Еще трое употреблявших наркотики скончались до прибытия скорой. По подозрению в незаконном сбыте наркотиков и возможной причастности к происшествию задержаны трое граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Один арестованы, возбуждены уголовные дела.

https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html

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происшествия, здоровье - общество, астрахань, астраханская область