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В Казани госпитализировали трех детей после возможного отравления в школе
В Казани госпитализировали трех детей после возможного отравления в школе - РИА Новости, 24.11.2023
В Казани госпитализировали трех детей после возможного отравления в школе
Трое учеников казанской гимназии №28, почувствовавших недомогание в гимназии в четверг, госпитализированы после обследования, сообщает минздрав Татарстана. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T09:08
2023-11-24T09:08
2023-11-24T09:08
происшествия
казань
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КАЗАНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Трое учеников казанской гимназии №28, почувствовавших недомогание в гимназии в четверг, госпитализированы после обследования, сообщает минздрав Татарстана. В четверг мэрия Казани сообщила, что около 14.30 часов к учителям и школьной медсестре гимназии №28 стали обращаться дети 2-3 классов. По словам детей, они чувствовали недомогание: тошноту, боли в животе. Дети были отправлены домой с родителями, позже они обратились в медицинские учреждения или вызвали скорую. Управление образования Казани и прокуратура начали проверки по данному факту. "За медицинской помощью в Республиканскую клиническую инфекционную больницу имени профессора Агафонова обратилось восемь учеников 28-й гимназии Казани. Госпитализированы трое детей", - говорится в сообщении. Отмечается, что пациентов в тяжелом состоянии нет, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Минздрав Татарстана держит ситуацию под контролем.
https://ria.ru/20231123/shkola-1911371375.html
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происшествия, казань
В Казани госпитализировали трех детей после возможного отравления в школе
В Казани госпитализировали трех детей после возможного отравления в гимназии
КАЗАНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Трое учеников казанской гимназии №28, почувствовавших недомогание в гимназии в четверг, госпитализированы после обследования, сообщает минздрав Татарстана.
В четверг мэрия Казани сообщила, что около 14.30 часов к учителям и школьной медсестре гимназии №28 стали обращаться дети 2-3 классов. По словам детей, они чувствовали недомогание: тошноту, боли в животе. Дети были отправлены домой с родителями, позже они обратились в медицинские учреждения или вызвали скорую.
Управление образования Казани и прокуратура начали проверки по данному факту.
«
"За медицинской помощью в Республиканскую клиническую инфекционную больницу имени профессора Агафонова обратилось восемь учеников 28-й гимназии Казани. Госпитализированы трое детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пациентов в тяжелом состоянии нет, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Минздрав Татарстана держит ситуацию под контролем.
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