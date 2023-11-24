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В Казани госпитализировали трех детей после возможного отравления в школе - РИА Новости, 24.11.2023
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09:08 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/otravlenie-1911492166.html
В Казани госпитализировали трех детей после возможного отравления в школе
В Казани госпитализировали трех детей после возможного отравления в школе - РИА Новости, 24.11.2023
В Казани госпитализировали трех детей после возможного отравления в школе
Трое учеников казанской гимназии №28, почувствовавших недомогание в гимназии в четверг, госпитализированы после обследования, сообщает минздрав Татарстана. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T09:08
2023-11-24T09:08
происшествия
казань
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КАЗАНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Трое учеников казанской гимназии №28, почувствовавших недомогание в гимназии в четверг, госпитализированы после обследования, сообщает минздрав Татарстана. В четверг мэрия Казани сообщила, что около 14.30 часов к учителям и школьной медсестре гимназии №28 стали обращаться дети 2-3 классов. По словам детей, они чувствовали недомогание: тошноту, боли в животе. Дети были отправлены домой с родителями, позже они обратились в медицинские учреждения или вызвали скорую. Управление образования Казани и прокуратура начали проверки по данному факту. "За медицинской помощью в Республиканскую клиническую инфекционную больницу имени профессора Агафонова обратилось восемь учеников 28-й гимназии Казани. Госпитализированы трое детей", - говорится в сообщении. Отмечается, что пациентов в тяжелом состоянии нет, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Минздрав Татарстана держит ситуацию под контролем.
https://ria.ru/20231123/shkola-1911371375.html
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происшествия, казань
Происшествия, Казань
В Казани госпитализировали трех детей после возможного отравления в школе

В Казани госпитализировали трех детей после возможного отравления в гимназии

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшеры скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Трое учеников казанской гимназии №28, почувствовавших недомогание в гимназии в четверг, госпитализированы после обследования, сообщает минздрав Татарстана.
В четверг мэрия Казани сообщила, что около 14.30 часов к учителям и школьной медсестре гимназии №28 стали обращаться дети 2-3 классов. По словам детей, они чувствовали недомогание: тошноту, боли в животе. Дети были отправлены домой с родителями, позже они обратились в медицинские учреждения или вызвали скорую.
Управление образования Казани и прокуратура начали проверки по данному факту.
«
"За медицинской помощью в Республиканскую клиническую инфекционную больницу имени профессора Агафонова обратилось восемь учеников 28-й гимназии Казани. Госпитализированы трое детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пациентов в тяжелом состоянии нет, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Минздрав Татарстана держит ситуацию под контролем.
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