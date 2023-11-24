https://ria.ru/20231124/otravlenie-1911492166.html

В Казани госпитализировали трех детей после возможного отравления в школе

В Казани госпитализировали трех детей после возможного отравления в школе - РИА Новости, 24.11.2023

В Казани госпитализировали трех детей после возможного отравления в школе

Трое учеников казанской гимназии №28, почувствовавших недомогание в гимназии в четверг, госпитализированы после обследования, сообщает минздрав Татарстана. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T09:08

2023-11-24T09:08

2023-11-24T09:08

происшествия

казань

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КАЗАНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Трое учеников казанской гимназии №28, почувствовавших недомогание в гимназии в четверг, госпитализированы после обследования, сообщает минздрав Татарстана. В четверг мэрия Казани сообщила, что около 14.30 часов к учителям и школьной медсестре гимназии №28 стали обращаться дети 2-3 классов. По словам детей, они чувствовали недомогание: тошноту, боли в животе. Дети были отправлены домой с родителями, позже они обратились в медицинские учреждения или вызвали скорую. Управление образования Казани и прокуратура начали проверки по данному факту. "За медицинской помощью в Республиканскую клиническую инфекционную больницу имени профессора Агафонова обратилось восемь учеников 28-й гимназии Казани. Госпитализированы трое детей", - говорится в сообщении. Отмечается, что пациентов в тяжелом состоянии нет, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Минздрав Татарстана держит ситуацию под контролем.

https://ria.ru/20231123/shkola-1911371375.html

казань

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происшествия, казань