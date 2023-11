https://ria.ru/20231124/ostin-1911751835.html

Заявление шефа Пентагона об Украине вызвало шок в США

Заявление шефа Пентагона об Украине вызвало шок в США - РИА Новости, 24.11.2023

Заявление шефа Пентагона об Украине вызвало шок в США

Заявления главы Пентагона Ллойда Остина об Украине указывают на его полное непонимания ситуации, написал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на своем сайте A son... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T22:41

2023-11-24T22:41

2023-11-24T22:41

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

россия

ллойд остин

владимир зеленский

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866848252_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9037973b6b3beac0782ccfae215a6f50.jpg

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Заявления главы Пентагона Ллойда Остина об Украине указывают на его полное непонимания ситуации, написал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на своем сайте A son of the new American revolution.В понедельник глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Киеве после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что у США нет для Украины "волшебной палочки" в конфликте с Россией."Признание Остина <…> не говорит о том, что США собираются прекратить поставки оружия. <…> Это заявление, на мой взгляд, показывает, что он понятия не имеет о том, как Россия ведет боевые действия на Украине и насколько слаба и неспособна сейчас Украина продолжать", — отметил он.По мнению эксперта, ВСУ не хватает знаний и навыков для эффективного применения оружия, поставляемого США и НАТО. При этом Киев также не обладает обученными солдатами, которые бы действовали под командованием опытных лидеров."Фактически, даже если бы Украина располагала боеспособными войсками и достаточными запасами этих систем вооружения, ей не хватало военной мощи, чтобы победить Россию на поле боя", — резюмировал Джонсон.Ранее во вторник Остин объявил о новом пакете военной помощи для бывшей советской республики на 100 миллионов долларов. Туда, по его словам, войдут боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, а также противотанковые средства. При этом в администрации Белого дома признают, что объемы поддержки киевского режима уменьшаются, поскольку согласованные конгрессом средства практически израсходованы.В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новый транш помощи США рассматривают как успокоительную пилюлю для находящейся на грани коллапса Украины.

https://ria.ru/20231124/oruzhie-1911672654.html

https://ria.ru/20231124/zelenskiy-1911633189.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, ллойд остин, владимир зеленский, министерство обороны сша, вооруженные силы украины