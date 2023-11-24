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Заявление шефа Пентагона об Украине вызвало шок в США - РИА Новости, 24.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:41 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/ostin-1911751835.html
Заявление шефа Пентагона об Украине вызвало шок в США
Заявление шефа Пентагона об Украине вызвало шок в США - РИА Новости, 24.11.2023
Заявление шефа Пентагона об Украине вызвало шок в США
Заявления главы Пентагона Ллойда Остина об Украине указывают на его полное непонимания ситуации, написал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на своем сайте A son... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T22:41
2023-11-24T22:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
ллойд остин
владимир зеленский
министерство обороны сша
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Заявления главы Пентагона Ллойда Остина об Украине указывают на его полное непонимания ситуации, написал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на своем сайте A son of the new American revolution.В понедельник глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Киеве после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что у США нет для Украины "волшебной палочки" в конфликте с Россией."Признание Остина &lt;…&gt; не говорит о том, что США собираются прекратить поставки оружия. &lt;…&gt; Это заявление, на мой взгляд, показывает, что он понятия не имеет о том, как Россия ведет боевые действия на Украине и насколько слаба и неспособна сейчас Украина продолжать", — отметил он.По мнению эксперта, ВСУ не хватает знаний и навыков для эффективного применения оружия, поставляемого США и НАТО. При этом Киев также не обладает обученными солдатами, которые бы действовали под командованием опытных лидеров.&quot;Фактически, даже если бы Украина располагала боеспособными войсками и достаточными запасами этих систем вооружения, ей не хватало военной мощи, чтобы победить Россию на поле боя&quot;, — резюмировал Джонсон.Ранее во вторник Остин объявил о новом пакете военной помощи для бывшей советской республики на 100 миллионов долларов. Туда, по его словам, войдут боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, а также противотанковые средства. При этом в администрации Белого дома признают, что объемы поддержки киевского режима уменьшаются, поскольку согласованные конгрессом средства практически израсходованы.В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новый транш помощи США рассматривают как успокоительную пилюлю для находящейся на грани коллапса Украины.
https://ria.ru/20231124/oruzhie-1911672654.html
https://ria.ru/20231124/zelenskiy-1911633189.html
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в мире, украина, сша, россия, ллойд остин, владимир зеленский, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Ллойд Остин, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
Заявление шефа Пентагона об Украине вызвало шок в США

Джонсон: Остин не понимает реальную ситуацию на Украине

© AP Photo / Matthias SchraderМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр обороны США Ллойд Остин . Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Заявления главы Пентагона Ллойда Остина об Украине указывают на его полное непонимания ситуации, написал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на своем сайте A son of the new American revolution.
В понедельник глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Киеве после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что у США нет для Украины "волшебной палочки" в конфликте с Россией.
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"Признание Остина <…> не говорит о том, что США собираются прекратить поставки оружия. <…> Это заявление, на мой взгляд, показывает, что он понятия не имеет о том, как Россия ведет боевые действия на Украине и насколько слаба и неспособна сейчас Украина продолжать", — отметил он.
По мнению эксперта, ВСУ не хватает знаний и навыков для эффективного применения оружия, поставляемого США и НАТО. При этом Киев также не обладает обученными солдатами, которые бы действовали под командованием опытных лидеров.
«

"Фактически, даже если бы Украина располагала боеспособными войсками и достаточными запасами этих систем вооружения, ей не хватало военной мощи, чтобы победить Россию на поле боя", — резюмировал Джонсон.

Ранее во вторник Остин объявил о новом пакете военной помощи для бывшей советской республики на 100 миллионов долларов. Туда, по его словам, войдут боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, а также противотанковые средства. При этом в администрации Белого дома признают, что объемы поддержки киевского режима уменьшаются, поскольку согласованные конгрессом средства практически израсходованы.
В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новый транш помощи США рассматривают как успокоительную пилюлю для находящейся на грани коллапса Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияЛлойд ОстинВладимир ЗеленскийМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
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