https://ria.ru/20231124/oruzhie-1911672654.html

"На всей территории Украины". В США забили тревогу из-за российского оружия

"На всей территории Украины". В США забили тревогу из-за российского оружия - РИА Новости, 24.11.2023

"На всей территории Украины". В США забили тревогу из-за российского оружия

Российский самолет МиГ-35 может наносить удары по всей территории Украины, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T16:55

2023-11-24T16:55

2023-11-24T17:11

специальная военная операция на украине

технологии

украина

вооруженные силы украины

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

миг-35

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565040145_0:141:3143:1908_1920x0_80_0_0_fd36655c089ede0cd6546232eeb85fb6.jpg

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российский самолет МиГ-35 может наносить удары по всей территории Украины, пишет Military Watch Magazine."Этот класс истребителей хорошо оптимизирован для нанесения высокоточных ударов по целям на всей территории Украины как на визуальном, так и на дальнем расстоянии", — говорится в статье.Отмечается, что МиГ-35 прошел боевые испытания на украинском театре военных действий. Причем эта модель значительно превосходит все, что имеется на вооружении ВСУ, с точки зрения возможностей воздух — воздух.Как рассказал на этой неделе генконструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков, новейший истребитель МиГ-35 уже применяется в ходе СВО, хотя ему еще предстоит завершить испытательные полеты.МиГ-35 — новейший авиационный комплекс поколения "4++", созданный с применением технологий истребителей пятого поколения для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной ПВО. Самолет предназначен для уничтожения воздушных целей в любое время суток и при любых погодных условиях, а также для поражения подвижных и неподвижных наземных и надводных целей.Среди преимуществ МиГ-35 разработчики, в частности, называют сниженную радиолокационную заметность, радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой, нашлемную систему целеуказания, новые двигатели с увеличенной тягой, возможности выполнения роли танкера. Самолет способен применять все типы управляемых и неуправляемых ракет, а также новейших корректируемых бомб.

https://ria.ru/20231124/nato-1911659969.html

https://ria.ru/20231124/zelenskiy-1911633189.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, украина, вооруженные силы украины, объединенная авиастроительная корпорация (оак), миг-35