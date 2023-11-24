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"На всей территории Украины". В США забили тревогу из-за российского оружия
"На всей территории Украины". В США забили тревогу из-за российского оружия - РИА Новости, 24.11.2023
"На всей территории Украины". В США забили тревогу из-за российского оружия
Российский самолет МиГ-35 может наносить удары по всей территории Украины, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:55
2023-11-24T16:55
2023-11-24T17:11
специальная военная операция на украине
технологии
украина
вооруженные силы украины
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
миг-35
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российский самолет МиГ-35 может наносить удары по всей территории Украины, пишет Military Watch Magazine."Этот класс истребителей хорошо оптимизирован для нанесения высокоточных ударов по целям на всей территории Украины как на визуальном, так и на дальнем расстоянии", — говорится в статье.Отмечается, что МиГ-35 прошел боевые испытания на украинском театре военных действий. Причем эта модель значительно превосходит все, что имеется на вооружении ВСУ, с точки зрения возможностей воздух — воздух.Как рассказал на этой неделе генконструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков, новейший истребитель МиГ-35 уже применяется в ходе СВО, хотя ему еще предстоит завершить испытательные полеты.МиГ-35 — новейший авиационный комплекс поколения "4++", созданный с применением технологий истребителей пятого поколения для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной ПВО. Самолет предназначен для уничтожения воздушных целей в любое время суток и при любых погодных условиях, а также для поражения подвижных и неподвижных наземных и надводных целей.Среди преимуществ МиГ-35 разработчики, в частности, называют сниженную радиолокационную заметность, радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой, нашлемную систему целеуказания, новые двигатели с увеличенной тягой, возможности выполнения роли танкера. Самолет способен применять все типы управляемых и неуправляемых ракет, а также новейших корректируемых бомб.
https://ria.ru/20231124/nato-1911659969.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, украина, вооруженные силы украины, объединенная авиастроительная корпорация (оак), миг-35
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Вооруженные силы Украины, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), МиГ-35
"На всей территории Украины". В США забили тревогу из-за российского оружия
MWM: российский МиГ-35 может наносить удары по целям на всей территории Украины
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Российский самолет МиГ-35 может наносить удары по всей территории Украины, пишет Military Watch Magazine
.
"Этот класс истребителей хорошо оптимизирован для нанесения высокоточных ударов по целям на всей территории Украины как на визуальном, так и на дальнем расстоянии", — говорится в статье.
Отмечается, что МиГ-35 прошел боевые испытания на украинском театре военных действий. Причем эта модель значительно превосходит все, что имеется на вооружении ВСУ
, с точки зрения возможностей воздух — воздух.
"Копят ракеты". В США заговорили о тайной операции НАТО на Украине
Как рассказал на этой неделе генконструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)
Сергей Коротков, новейший истребитель МиГ-35 уже применяется в ходе СВО, хотя ему еще предстоит завершить испытательные полеты.
МиГ-35 — новейший авиационный комплекс поколения "4++", созданный с применением технологий истребителей пятого поколения для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной ПВО. Самолет предназначен для уничтожения воздушных целей в любое время суток и при любых погодных условиях, а также для поражения подвижных и неподвижных наземных и надводных целей.
Среди преимуществ МиГ-35 разработчики, в частности, называют сниженную радиолокационную заметность, радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой, нашлемную систему целеуказания, новые двигатели с увеличенной тягой, возможности выполнения роли танкера. Самолет способен применять все типы управляемых и неуправляемых ракет, а также новейших корректируемых бомб.
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