https://ria.ru/20231124/orden_roditelskaya_slava-1911664459.html
Многодетная семья из Королева получила медаль ордена "Родительская слава"
Многодетная семья из Королева получила медаль ордена "Родительская слава" - РИА Новости, 24.11.2023
Многодетная семья из Королева получила медаль ордена "Родительская слава"
Многодетной семье Мусихиных из подмосковного Королева вручили в пятницу медаль ордена "Родительская слава", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:28
2023-11-24T16:28
2023-11-24T16:28
общество
королев
многодетные семьи
орден "родительская слава"
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Многодетной семье Мусихиных из подмосковного Королева вручили в пятницу медаль ордена "Родительская слава", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Государственные и областные награды многодетным семьям из Подмосковья вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Юлия и Максим Мусихины из Королева воспитывают восьмерых детей – 11-летнюю Викторию, 8-летнюю Анастасию, 7-летнюю Елизавету, 6-летнего Александра, 4-летнего Вячеслава, 3-летнюю Анну-Марию, 2-летнего Святослава и Ивана, которому только исполнилось 6 месяцев. В январе этого года глава Королева Игорь Трифонов вручил супругам свидетельство на приобретение жилья в рамках государственной программы Московской области "Жилище", а недавно семья уже переехала в новый дом. "Несмотря на тяжесть материнства, которая не каждому под силу, хочется, чтобы было как можно больше многодетных семей. Это, действительно, счастье, которое ничем невозможно заменить", - отметила многодетная мама Юлия Мусихина.
https://ria.ru/20231102/podmoskove-1906959594.html
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общество, королев, многодетные семьи, орден "родительская слава", московская область (подмосковье)
Общество, Королев, Многодетные семьи, орден "Родительская слава", Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Многодетной семье Мусихиных из подмосковного Королева вручили в пятницу медаль ордена "Родительская слава", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Государственные и областные награды многодетным семьям из Подмосковья
вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев
.
Юлия и Максим Мусихины из Королева воспитывают восьмерых детей – 11-летнюю Викторию, 8-летнюю Анастасию, 7-летнюю Елизавету, 6-летнего Александра, 4-летнего Вячеслава, 3-летнюю Анну-Марию, 2-летнего Святослава и Ивана, которому только исполнилось 6 месяцев.
В январе этого года глава Королева Игорь Трифонов вручил супругам свидетельство на приобретение жилья в рамках государственной программы Московской области "Жилище", а недавно семья уже переехала в новый дом.
"Несмотря на тяжесть материнства, которая не каждому под силу, хочется, чтобы было как можно больше многодетных семей. Это, действительно, счастье, которое ничем невозможно заменить", - отметила многодетная мама Юлия Мусихина.
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