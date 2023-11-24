https://ria.ru/20231124/oms-1911469306.html

На Кубани увеличат бюджет фонда ОМС

На Кубани увеличат бюджет фонда ОМС - РИА Новости, 24.11.2023

На Кубани увеличат бюджет фонда ОМС

Расходы на обязательное медицинское страхование в Краснодарском крае в 2024 году будут увеличены на 14,3% - до почти 109 миллиардов рублей, согласно... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T00:19

2023-11-24T00:19

2023-11-24T00:19

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КРАСНОДАР, 24 ноя – РИА Новости. Расходы на обязательное медицинское страхование в Краснодарском крае в 2024 году будут увеличены на 14,3% - до почти 109 миллиардов рублей, согласно утвержденному бюджету, принятому депутатами законодательного собрания региона. Парламентарии Кубани, по данным пресс-службы заксобрания, в первом чтении приняли бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) на ближайшие три года. "Каждый год мы также обсуждаем вопросы структуры и содержания статей Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края. Это гарант здоровья быстро растущего населения региона. Его размеры на 2024 год планируется довести до почти 109 миллиардов рублей, что на 14,3% выше нынешнего года. И в дальнейшем расходы краевого бюджета на защиту жизни и здоровья жителей будут только увеличиваться", – передает пресс-служба слова председателя парламента Юрия Бурлачко. По словам директора фонда Надежды Губриевой, деньги пойдут на обеспечение первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, и скорой медпомощи в Краснодарском крае.

https://ria.ru/20231123/kompensatsiya-1911464584.html

https://ria.ru/20231122/kuban-1911193137.html

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общество, краснодарский край, россия