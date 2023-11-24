https://ria.ru/20231124/ochistka_ot_snega_i_naledi-1911608216.html
Коммунальные службы Москвы начали очистку крыш домов от снега и наледи
Коммунальные службы Москвы начали очистку крыш домов от снега и наледи - РИА Новости, 24.11.2023
Коммунальные службы Москвы начали очистку крыш домов от снега и наледи
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к очистке крыш жилых домов, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:38
2023-11-24T14:38
2023-11-24T14:38
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городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к очистке крыш жилых домов, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В течение светового дня проводим очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. В общей сложности задействованы более 250 автоподъемников и свыше 13 тысяч кровельщиков", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. "В связи с непогодой коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме, проводится очистка от снега улиц, тротуаров, дворовых территорий и общественных пространства. В этих мероприятиях задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что ведется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Коммунальная техника в цикличном режиме проводит сплошное механизированное подметание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы