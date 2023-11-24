https://ria.ru/20231124/ochistka_ot_snega_i_naledi-1911608216.html

Коммунальные службы Москвы начали очистку крыш домов от снега и наледи

Коммунальные службы Москвы начали очистку крыш домов от снега и наледи - РИА Новости, 24.11.2023

Коммунальные службы Москвы начали очистку крыш домов от снега и наледи

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к очистке крыш жилых домов, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T14:38

2023-11-24T14:38

2023-11-24T14:38

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

петр бирюков

комплекс городского хозяйства москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911602509_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_29f24c1c0e10b9817235882c8f328d73.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к очистке крыш жилых домов, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В течение светового дня проводим очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. В общей сложности задействованы более 250 автоподъемников и свыше 13 тысяч кровельщиков", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. "В связи с непогодой коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме, проводится очистка от снега улиц, тротуаров, дворовых территорий и общественных пространства. В этих мероприятиях задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что ведется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Коммунальная техника в цикличном режиме проводит сплошное механизированное подметание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон.

https://ria.ru/20231123/moskva-1911432134.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы