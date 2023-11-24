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ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Горловку - РИА Новости, 24.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:53 24.11.2023 (обновлено: 16:56 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/obstrely-1911672324.html
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Горловку - РИА Новости, 24.11.2023
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Горловку
Украинские войска выпустили по Донецку, Ясиноватскому району и Горловке 12 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:53
2023-11-24T16:56
происшествия
донецк
горловка
донецкая народная республика
нато
ясиноватая
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Ясиноватскому району и Горловке 12 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.20 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска с 14.30 по 16.00 выпустили в общей сложности еще девять снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Ясиноватскому району и Горловке. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Киевский - на севере. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
донецк
горловка
донецкая народная республика
ясиноватая
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происшествия, донецк, горловка, донецкая народная республика, нато, ясиноватая
Происшествия, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, НАТО, Ясиноватая, Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватский район и Горловку

ДНР: ВСУ выпустили 12 снарядов по Донецку, Ясиноватскому району и Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинского снаряда в Донбассе
Осколки украинского снаряда в Донбассе - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинского снаряда в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Ясиноватскому району и Горловке 12 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.20 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
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Кроме того, украинские войска с 14.30 по 16.00 выпустили в общей сложности еще девять снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Ясиноватскому району и Горловке.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Киевский - на севере. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОЯсиноватая
 
 
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