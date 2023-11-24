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Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Горловке
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Горловке - РИА Новости, 24.11.2023
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Горловке
Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T13:57
2023-11-24T13:57
2023-11-24T13:58
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.40 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, украинские войска в 13.20 выпустили по этому району еще четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Горловке
СЦКК ДНР: украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Горловке