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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 24.11.2023
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T13:32
2023-11-24T13:32
2023-11-24T13:32
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.15 - населенный пункт Селидово – город Донецк: выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях не сообщается.
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донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
СЦКК: ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку