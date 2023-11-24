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Новый сервис привлек в Подмосковье 6 миллиардов рублей инвестиций - РИА Новости, 24.11.2023
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Новости Подмосковья
 
13:18 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/novyy_servis-1911565189.html
Новый сервис привлек в Подмосковье 6 миллиардов рублей инвестиций
Новый сервис привлек в Подмосковье 6 миллиардов рублей инвестиций - РИА Новости, 24.11.2023
Новый сервис привлек в Подмосковье 6 миллиардов рублей инвестиций
Благодаря сервису "Начни бизнес в индустриальном парке" инвесторы уже подписали 65 договоров, привлеченные резиденты принесут Московской области порядка шести... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T13:18
2023-11-24T13:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
инвестиции
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Благодаря сервису "Начни бизнес в индустриальном парке" инвесторы уже подписали 65 договоров, привлеченные резиденты принесут Московской области порядка шести миллиардов рублей инвестиций, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Зампред правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева отметила, что сервис сравнительно молодой и был запущен в 2023 году. "С его помощью управляющие компании индустриальных парков региона уже заключили 65 договоров с инвесторами, которые разместят свои мощности на территориях этих производственных площадок. Совокупный планируемый объем инвестиций в рамках этих проектов составляет 5,8 миллиарда рублей. Их реализация позволит создать более 1,2 тысячи новых рабочих мест", – сказала Зиновьева, которую цитирует пресс-служба. По информации ведомства, на сегодняшний день в регионе работает 69 индустриальных парков. Свыше половины из них заполнены на 100%, в остальных можно подобрать подходящую площадку для размещения бизнеса, в том числе с помощью сервиса, запущенного на инвестиционном портале Московской области.
https://ria.ru/20231123/industrialnye_parki-1911366543.html
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московская область (подмосковье), инвестиции, коммерческая недвижимость
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Инвестиции, Коммерческая недвижимость

Новый сервис привлек в Подмосковье 6 миллиардов рублей инвестиций

© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиНовый сервис привлек в Подмосковье 6 миллиардов рублей инвестиций
Новый сервис привлек в Подмосковье 6 миллиардов рублей инвестиций - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Новый сервис привлек в Подмосковье 6 миллиардов рублей инвестиций
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Благодаря сервису "Начни бизнес в индустриальном парке" инвесторы уже подписали 65 договоров, привлеченные резиденты принесут Московской области порядка шести миллиардов рублей инвестиций, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Зампред правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева отметила, что сервис сравнительно молодой и был запущен в 2023 году.
"С его помощью управляющие компании индустриальных парков региона уже заключили 65 договоров с инвесторами, которые разместят свои мощности на территориях этих производственных площадок. Совокупный планируемый объем инвестиций в рамках этих проектов составляет 5,8 миллиарда рублей. Их реализация позволит создать более 1,2 тысячи новых рабочих мест", – сказала Зиновьева, которую цитирует пресс-служба.
По информации ведомства, на сегодняшний день в регионе работает 69 индустриальных парков. Свыше половины из них заполнены на 100%, в остальных можно подобрать подходящую площадку для размещения бизнеса, в том числе с помощью сервиса, запущенного на инвестиционном портале Московской области.
Логистический центр - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Более 55% индустриальных парков Подмосковья полностью заполнены
Вчера, 15:44
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ИнвестицииКоммерческая недвижимость
 
 
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