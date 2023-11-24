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В Норильске проводят проверку из-за осквернения символов воинской славы
В Норильске проводят проверку из-за осквернения символов воинской славы - РИА Новости, 24.11.2023
В Норильске проводят проверку из-за осквернения символов воинской славы
В Норильске на севере Красноярского края проводится проверка на предмет осквернения символов воинской славы подростками, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T09:11
2023-11-24T09:11
2023-11-24T09:11
происшествия
норильск
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 24 ноя - РИА Новости. В Норильске на севере Красноярского края проводится проверка на предмет осквернения символов воинской славы подростками, сообщает региональный главк СК. "В полицию Норильска поступило заявление от директора муниципального учреждения о том, что на Площади Памяти Героев несовершеннолетние потушили пламя Вечного огня. По данному факту… организована процессуальная проверка на предмет осквернения символов воинской славы России", - говорится в сообщении. В ведомстве сообщили, что камеры видеонаблюдения запечатлели, как подростки тушат пламя и убегают. Следователи отметили, что сам инцидент произошел 19 ноября. В региональном управлении МВД заявили, что сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних работают во всех учебных заведениях города для установления личностей несовершеннолетних.
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происшествия, норильск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Норильск, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Норильске проводят проверку из-за осквернения символов воинской славы
В Норильске проводят проверку по факту осквернения символов воинской славы