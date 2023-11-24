https://ria.ru/20231124/niderlandy-1911472712.html

В Нидерландах задержали подростка по подозрению в нападении, пишут СМИ

В Нидерландах задержали подростка по подозрению в нападении, пишут СМИ - РИА Новости, 24.11.2023

В Нидерландах задержали подростка по подозрению в нападении, пишут СМИ

Полиция арестовала еще одного несовершеннолетнего, подозреваемого в нападении на лидера нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде во... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T01:47

2023-11-24T01:47

2023-11-24T01:47

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Полиция арестовала еще одного несовершеннолетнего, подозреваемого в нападении на лидера нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде во время предвыборной встречи в городе Гронинген на севере Нидерландов, сообщил портал NL Times со ссылкой на прокуратуру. В понедельник неизвестный ударил политика по голове пивной бутылкой на предвыборной встрече в кафе The Cabin. Нападавшего задержали на месте. Пострадавший политик направился в больницу. На следующий день выяснилось, что нападавшим оказался 15-летний подросток. Он был взят под стражу для допроса. О мотиве нападения пока не известно. "Согласно прокуратуре, второй подозреваемый, также несовершеннолетний мальчик из Гронингена, был арестован в четверг", - пишет портал. Детали о его роли в нападении не раскрываются в силу возраста подозреваемого. "Прокуратура должна принимать во внимание возраст подозреваемых, и потому должна соблюдать осторожность при разглашении информации об их личных обстоятельствах", - приводит комментарий прокуратуры портал. Сам Боде назвал произошедшее "политической атакой" на его партию и ее позиции. Политик не исключил, что в этот раз за нападением на него стоят антифашисты. В конце октября лидер "Форума за демократию" получил удар по голове складным зонтом у входа в Гентский университет в Бельгии, где он планировал прочитать лекцию. Нападавший выкрикивал фразы на украинском языке. Мужчину задержали, но позднее отпустили на время расследования. Бельгийская полиция обещала привлечь злоумышленника к ответственности. Тогда в результате нападения Боде получил легкое сотрясение мозга.

https://ria.ru/20231122/niderlandy-1911206090.html

https://ria.ru/20231107/niderlandy-1907912544.html

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в мире, нидерланды, бельгия