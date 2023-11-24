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В Астраханской области наградили матерей военнослужащих
В Астраханской области наградили матерей военнослужащих - РИА Новости, 24.11.2023
В Астраханской области наградили матерей военнослужащих
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин наградил медалями матерей военнослужащих в преддверии Дня матери, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T09:11
2023-11-24T09:11
2023-11-24T09:11
астраханская область
астраханская область
игорь бабушкин
вооруженные силы рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин наградил медалями матерей военнослужащих в преддверии Дня матери, сообщает администрация губернатора региона. "В преддверии Дня матери губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вручил многодетным мамам медали "Материнская слава", - говорится в сообщении. Среди награждённых - жительницы Приволжского и Красноярского районов Телекши Нурманова и Бибиханым Булатова. Их сыновья - участники специальной военной операции. У Нурмановой девять детей: пять сыновей и четыре дочери. Сын Ислам – ветеран боевых действий. Бибиханым Булатова 23 года проработала в местной больнице. У нее трое детей. Ее сын Руфат в сентябре 2022 года был призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации. "Хочу поблагодарить вас за то, что являетесь примером для всех и помогаете сохранять ценности взаимопонимания и единства в каждой семье", - обратился к астраханкам глава региона. Бабушкин отметил, что приоритет правительства Астраханской области - поддержка многодетных семей. Всего их в регионе 20 тысяч, 14 тысяч из них получают региональные выплаты. Еще одна появилась в этом году - компенсация платы за обучение детей в профессиональных образовательных организациях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астраханская область, игорь бабушкин, вооруженные силы рф
Астраханская область, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Вооруженные силы РФ
В Астраханской области наградили матерей военнослужащих
Губернатор Бабушкин вручил медали "Материнская слава" матерям военнослужащих
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин наградил медалями матерей военнослужащих в преддверии Дня матери, сообщает администрация губернатора региона.
«
"В преддверии Дня матери губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вручил многодетным мамам медали "Материнская слава", - говорится в сообщении.
Среди награждённых - жительницы Приволжского и Красноярского районов Телекши Нурманова и Бибиханым Булатова. Их сыновья - участники специальной военной операции. У Нурмановой девять детей: пять сыновей и четыре дочери. Сын Ислам – ветеран боевых действий.
Бибиханым Булатова 23 года проработала в местной больнице. У нее трое детей. Ее сын Руфат в сентябре 2022 года был призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации.
«
"Хочу поблагодарить вас за то, что являетесь примером для всех и помогаете сохранять ценности взаимопонимания и единства в каждой семье", - обратился к астраханкам глава региона.
Бабушкин отметил, что приоритет правительства Астраханской области - поддержка многодетных семей. Всего их в регионе 20 тысяч, 14 тысяч из них получают региональные выплаты. Еще одна появилась в этом году - компенсация платы за обучение детей в профессиональных образовательных организациях.