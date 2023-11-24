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В Астраханской области наградили матерей военнослужащих

В Астраханской области наградили матерей военнослужащих - РИА Новости, 24.11.2023

В Астраханской области наградили матерей военнослужащих

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин наградил медалями матерей военнослужащих в преддверии Дня матери, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T09:11

2023-11-24T09:11

2023-11-24T09:11

астраханская область

астраханская область

игорь бабушкин

вооруженные силы рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин наградил медалями матерей военнослужащих в преддверии Дня матери, сообщает администрация губернатора региона. "В преддверии Дня матери губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вручил многодетным мамам медали "Материнская слава", - говорится в сообщении. Среди награждённых - жительницы Приволжского и Красноярского районов Телекши Нурманова и Бибиханым Булатова. Их сыновья - участники специальной военной операции. У Нурмановой девять детей: пять сыновей и четыре дочери. Сын Ислам – ветеран боевых действий. Бибиханым Булатова 23 года проработала в местной больнице. У нее трое детей. Ее сын Руфат в сентябре 2022 года был призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации. "Хочу поблагодарить вас за то, что являетесь примером для всех и помогаете сохранять ценности взаимопонимания и единства в каждой семье", - обратился к астраханкам глава региона. Бабушкин отметил, что приоритет правительства Астраханской области - поддержка многодетных семей. Всего их в регионе 20 тысяч, 14 тысяч из них получают региональные выплаты. Еще одна появилась в этом году - компенсация платы за обучение детей в профессиональных образовательных организациях.

астраханская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

астраханская область, игорь бабушкин, вооруженные силы рф