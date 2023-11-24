https://ria.ru/20231124/naemniki-1911473918.html

"Помощи не ждите". На Западе решили разочаровать наемников на Украине

"Помощи не ждите". На Западе решили разочаровать наемников на Украине - РИА Новости, 24.11.2023

"Помощи не ждите". На Западе решили разочаровать наемников на Украине

Датские наемники, вставшие на сторону Украины, не смогут получить поддержки от властей, пишет обозреватель радио DR Нанна Нёрбю Хансен. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T02:16

2023-11-24T02:16

2023-11-24T02:17

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метте фредериксен

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Датские наемники, вставшие на сторону Украины, не смогут получить поддержки от властей, пишет обозреватель радио DR Нанна Нёрбю Хансен."Хотя премьер-министр Метте Фредериксен сразу после ввода российских войск на Украину заявила, что ничто не мешает датским гражданам отправиться на фронт добровольцами, помощи от властей по возвращении из зоны боевых действий тоже ждать не приходится", — заявила Хансен.Поэтому, добавила она, солдат удачи ждут долгие очереди за психологической поддержкой или помощью от посттравматического стресса.Научный сотрудник Датского института международных исследований Майя Тузари Гринвуд в беседе с радио добавила, что в Дании существует система регистрации ветеранов, вернувшихся из горячих точек, но добровольцев из рядов ВСУ лишат к ней доступа. Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса". Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231118/naemniki-1910286029.html

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в мире, украина, дания, россия, метте фредериксен, вооруженные силы украины