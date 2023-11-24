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В Саратовской области накажут пьяную мать, лежавшую на улице с дочерью - РИА Новости, 24.11.2023
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13:48 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/mvd-1911580163.html
В Саратовской области накажут пьяную мать, лежавшую на улице с дочерью
В Саратовской области накажут пьяную мать, лежавшую на улице с дочерью - РИА Новости, 24.11.2023
В Саратовской области накажут пьяную мать, лежавшую на улице с дочерью
Полиция в городе Балаково Саратовской области составила протокол на местную жительницу, которая пьяной лежала у подъезда дома, а рядом находилась ее двухлетняя... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T13:48
2023-11-24T13:48
происшествия
саратовская область
балаково
россия
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САРАТОВ, 24 ноя - РИА Новости. Полиция в городе Балаково Саратовской области составила протокол на местную жительницу, которая пьяной лежала у подъезда дома, а рядом находилась ее двухлетняя дочь, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД. Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором запечатлено, как женщина лежит у подъезда дома, а рядом стоит маленький ребенок в теплом комбинезоне. В пресс-службе главка пояснили, что инцидент произошел вечером 20 ноября на проспекте Героев в Балаково. "Поступило сообщение от очевидца, выехали сотрудники по делам несовершеннолетних на место. Гражданка 1997 года рождения в состоянии алкогольного опьянения пояснила, что возвращались с дочерью 2021 года рождения домой от подруги, где немного выпили. Девочку сразу госпитализировали, после ее забрал отец, который проживает отдельно. На маму составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что семья благополучия, на учёте ранее не состояла.
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происшествия, саратовская область, балаково, россия
Происшествия, Саратовская область, Балаково, Россия
В Саратовской области накажут пьяную мать, лежавшую на улице с дочерью

МВД: в Саратовской области накажут лежавшую на улице рядом с дочерью пьяную мать

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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САРАТОВ, 24 ноя - РИА Новости. Полиция в городе Балаково Саратовской области составила протокол на местную жительницу, которая пьяной лежала у подъезда дома, а рядом находилась ее двухлетняя дочь, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором запечатлено, как женщина лежит у подъезда дома, а рядом стоит маленький ребенок в теплом комбинезоне.
В пресс-службе главка пояснили, что инцидент произошел вечером 20 ноября на проспекте Героев в Балаково.
«
"Поступило сообщение от очевидца, выехали сотрудники по делам несовершеннолетних на место. Гражданка 1997 года рождения в состоянии алкогольного опьянения пояснила, что возвращались с дочерью 2021 года рождения домой от подруги, где немного выпили. Девочку сразу госпитализировали, после ее забрал отец, который проживает отдельно. На маму составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что семья благополучия, на учёте ранее не состояла.
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