https://ria.ru/20231124/muzykalnye_servisy-1911659509.html

Почти все россияне пользуются отечественными музыкальными сервисами

Почти все россияне пользуются отечественными музыкальными сервисами - РИА Новости, 24.11.2023

Почти все россияне пользуются отечественными музыкальными сервисами

Среди российских пользователей музыкальных стримингов 83% предпочитают отечественные сервисы и лишь 17% продолжают пользоваться зарубежными, сообщает... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T16:12

2023-11-24T16:12

2023-11-24T16:47

технологии

россия

музыка

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Среди российских пользователей музыкальных стримингов 83% предпочитают отечественные сервисы и лишь 17% продолжают пользоваться зарубежными, сообщает исследовательский холдинг "Ромир". Согласно данным, всего музыку в интернете и музыкальных онлайн-сервисах слушают 75% опрошенных в возрасте от 18 до 59 лет. Причем две трети (65%) пользователей считают, что отечественные стриминги ничем не уступают или лишь немного уступают зарубежным. Наиболее популярными отечественными музыкальными стримингами стали Яндекс Музыка, VK Музыка и Музыка в Одноклассниках. Яндекс Музыку выбирают 55% интернет-пользователей, VK Музыку предпочитают 47% опрошенных, а Музыкой в Одноклассниках пользуются 12% опрошенных, при этом респонденты могли выбрать несколько стриминговых сервисов, говорится в сообщении. Среди факторов, которые влияют на выбор стриминга, опрошенные называют удобство стриминга, размер каталога и точность персональных рекомендаций. Всего персональными рекомендациями пользуются 87% опрошенных. Почти каждый второй называет наиболее точной систему персональных рекомендаций Яндекс Музыки (46%), 33% — VK Музыки, остальные сервисы набрали не более 6%. В числе самых популярных стримингов по размеру каталога и количеству релизов опрошенные называют Яндекс Музыку и VK. Кроме стриминговых сервисов опрошенные также находят новых артистов в социальных сетях и на радио, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20231113/gosuslugi-1909239957.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, россия, музыка