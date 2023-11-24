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Почти все россияне пользуются отечественными музыкальными сервисами - РИА Новости, 24.11.2023
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16:12 24.11.2023 (обновлено: 16:47 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/muzykalnye_servisy-1911659509.html
Почти все россияне пользуются отечественными музыкальными сервисами
Почти все россияне пользуются отечественными музыкальными сервисами - РИА Новости, 24.11.2023
Почти все россияне пользуются отечественными музыкальными сервисами
Среди российских пользователей музыкальных стримингов 83% предпочитают отечественные сервисы и лишь 17% продолжают пользоваться зарубежными, сообщает... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:12
2023-11-24T16:47
технологии
россия
музыка
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Среди российских пользователей музыкальных стримингов 83% предпочитают отечественные сервисы и лишь 17% продолжают пользоваться зарубежными, сообщает исследовательский холдинг "Ромир". Согласно данным, всего музыку в интернете и музыкальных онлайн-сервисах слушают 75% опрошенных в возрасте от 18 до 59 лет. Причем две трети (65%) пользователей считают, что отечественные стриминги ничем не уступают или лишь немного уступают зарубежным. Наиболее популярными отечественными музыкальными стримингами стали Яндекс Музыка, VK Музыка и Музыка в Одноклассниках. Яндекс Музыку выбирают 55% интернет-пользователей, VK Музыку предпочитают 47% опрошенных, а Музыкой в Одноклассниках пользуются 12% опрошенных, при этом респонденты могли выбрать несколько стриминговых сервисов, говорится в сообщении. Среди факторов, которые влияют на выбор стриминга, опрошенные называют удобство стриминга, размер каталога и точность персональных рекомендаций. Всего персональными рекомендациями пользуются 87% опрошенных. Почти каждый второй называет наиболее точной систему персональных рекомендаций Яндекс Музыки (46%), 33% — VK Музыки, остальные сервисы набрали не более 6%. В числе самых популярных стримингов по размеру каталога и количеству релизов опрошенные называют Яндекс Музыку и VK. Кроме стриминговых сервисов опрошенные также находят новых артистов в социальных сетях и на радио, отмечается в сообщении.
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60
353
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технологии, россия, музыка
Технологии, Россия, Музыка

Почти все россияне пользуются отечественными музыкальными сервисами

© iStock.com / AntonioGuillemДевушка смотрит фильм на экране смартфона
Девушка смотрит фильм на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© iStock.com / AntonioGuillem
Девушка смотрит фильм на экране смартфона
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Среди российских пользователей музыкальных стримингов 83% предпочитают отечественные сервисы и лишь 17% продолжают пользоваться зарубежными, сообщает исследовательский холдинг "Ромир".
Согласно данным, всего музыку в интернете и музыкальных онлайн-сервисах слушают 75% опрошенных в возрасте от 18 до 59 лет. Причем две трети (65%) пользователей считают, что отечественные стриминги ничем не уступают или лишь немного уступают зарубежным.
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Наиболее популярными отечественными музыкальными стримингами стали Яндекс Музыка, VK Музыка и Музыка в Одноклассниках. Яндекс Музыку выбирают 55% интернет-пользователей, VK Музыку предпочитают 47% опрошенных, а Музыкой в Одноклассниках пользуются 12% опрошенных, при этом респонденты могли выбрать несколько стриминговых сервисов, говорится в сообщении.
Среди факторов, которые влияют на выбор стриминга, опрошенные называют удобство стриминга, размер каталога и точность персональных рекомендаций. Всего персональными рекомендациями пользуются 87% опрошенных. Почти каждый второй называет наиболее точной систему персональных рекомендаций Яндекс Музыки (46%), 33% — VK Музыки, остальные сервисы набрали не более 6%.
В числе самых популярных стримингов по размеру каталога и количеству релизов опрошенные называют Яндекс Музыку и VK. Кроме стриминговых сервисов опрошенные также находят новых артистов в социальных сетях и на радио, отмечается в сообщении.
 
ТехнологииРоссияМузыка
 
 
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