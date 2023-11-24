https://ria.ru/20231124/most-1911475725.html
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей - РИА Новости, 24.11.2023
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 18 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T03:22
2023-11-24T03:22
2023-11-24T03:23
россия
общество
крымский мост
республика крым
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 18 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в среду в 3.00 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
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россия, общество, крымский мост, республика крым
Россия, Общество, Крымский мост, Республика Крым
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
Инфоцентр: на Крымском мосту возобновили движение автотранспорта