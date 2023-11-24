https://ria.ru/20231124/moskva-1911641846.html
Школьники и студенты колледжей Москвы начали исследования в Главархиве
Школьники и студенты колледжей Москвы начали исследования в Главархиве - РИА Новости, 24.11.2023
Школьники и студенты колледжей Москвы начали исследования в Главархиве
В Главархиве Москвы завершился первый поток проекта "Уникальные документы. Взгляд нового поколения", в рамках которого ученики выпускных классов и студенты... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:33
2023-11-24T15:33
2023-11-24T15:45
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Главархиве Москвы завершился первый поток проекта "Уникальные документы. Взгляд нового поколения", в рамках которого ученики выпускных классов и студенты колледжей учатся работать с архивными документами, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В этом году мы запустили уникальный проект, в рамках которого ученики старших классов и студенты колледжей исследуют личные документы известных студентов и преподавателей Московского Императорского университета. В течение нескольких занятий будущие специалисты знакомятся с методикой работы с архивными материалами, учатся выявлять и изучать документы, узнают, как им присваивают статус "уникальный", готовят биографические справки о выдающихся соотечественниках", - пояснила Ракова, ее цитирует пресс-служба комплекса социального развития Москвы. По ее словам, в первом потоке 15 учащихся исследовали порядка 300 документов о 15 медиках, в том числе о трех выдающихся отечественных деятелях медицины - Иване Сеченове, Николае Пирогове и Николае Склифосовском. Теперь тезисы из этих исследований будут использованы архивистами в подготовке заключений при представлении отобранных документов на присвоение им статуса "уникальных". По итогам экспертных заключений документы будут внесены в Реестр уникальных документов Москвы. Как отмечается в сообщении, следующая группа учеников начнет работать с документами о выдающихся студентах Московского Императорского университета, внесших значимый вклад в развитие отечественного театра и кино. Среди них основатель Московского Художественного театра Владимир Немирович-Данченко, писатель и драматург Антон Чехов, создатель и руководитель Третьей студии МХТ Евгений Вахтангов, один из самых популярных драматургов своего времени Александр Сухово-Кобылин, кинорежиссер Всеволод Пудовкин, оперный певец Леонид Собинов и другие. Годовой проект "Уникальные документы. Взгляд нового поколения" был запущен в сентябре этого года Главархивом столицы и Московским центром воспитательных практик департамента образования и науки города Москвы. Его итогом станут проекты учащихся и биографические видеоролики о выдающихся соотечественниках.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анастасия ракова , главархив
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Анастасия Ракова , Главархив
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Главархиве Москвы завершился первый поток проекта "Уникальные документы. Взгляд нового поколения", в рамках которого ученики выпускных классов и студенты колледжей учатся работать с архивными документами, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В этом году мы запустили уникальный проект, в рамках которого ученики старших классов и студенты колледжей исследуют личные документы известных студентов и преподавателей Московского Императорского университета. В течение нескольких занятий будущие специалисты знакомятся с методикой работы с архивными материалами, учатся выявлять и изучать документы, узнают, как им присваивают статус "уникальный", готовят биографические справки о выдающихся соотечественниках", - пояснила Ракова, ее цитирует пресс-служба комплекса социального развития Москвы.
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По ее словам, в первом потоке 15 учащихся исследовали порядка 300 документов о 15 медиках, в том числе о трех выдающихся отечественных деятелях медицины - Иване Сеченове, Николае Пирогове и Николае Склифосовском
. Теперь тезисы из этих исследований будут использованы архивистами в подготовке заключений при представлении отобранных документов на присвоение им статуса "уникальных". По итогам экспертных заключений документы будут внесены в Реестр уникальных документов Москвы.
Как отмечается в сообщении, следующая группа учеников начнет работать с документами о выдающихся студентах Московского Императорского университета, внесших значимый вклад в развитие отечественного театра и кино. Среди них основатель Московского Художественного театра Владимир Немирович-Данченко, писатель и драматург Антон Чехов, создатель и руководитель Третьей студии МХТ Евгений Вахтангов
, один из самых популярных драматургов своего времени Александр Сухово-Кобылин, кинорежиссер Всеволод Пудовкин
, оперный певец Леонид Собинов и другие.
Годовой проект "Уникальные документы. Взгляд нового поколения" был запущен в сентябре этого года Главархивом столицы и Московским центром воспитательных практик департамента образования и науки города Москвы. Его итогом станут проекты учащихся и биографические видеоролики о выдающихся соотечественниках.