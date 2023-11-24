https://ria.ru/20231124/moskva-1911493566.html

В Москве вечером в среду перекроют движение на ряде улиц

В Москве вечером в среду перекроют движение на ряде улиц - РИА Новости, 24.11.2023

В Москве вечером в среду перекроют движение на ряде улиц

Движение на ряде улиц в центре Москвы временно закроют вечером в среду в связи с проведением "BRICS+FASHION SUMMIT. Московская неделя моды", сообщается в... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T09:18

2023-11-24T09:18

2023-11-24T09:18

городское хозяйство москвы

москва

брикс

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597340896_0:346:2938:1999_1920x0_80_0_0_d5357576969fbe9c34efbd6e64b658f5.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Движение на ряде улиц в центре Москвы временно закроют вечером в среду в связи с проведением "BRICS+FASHION SUMMIT. Московская неделя моды", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "С 16.00 29 ноября до 01.00 30 ноября в связи с проведением "BRICS+FASHION SUMMIT. Московская неделя моды" будет временно закрыто движение на ряде улиц в центре", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение будет временно закрыто: в Большом Патриаршем переулке от Малого Патриаршего переулка до Малой Бронной улицы - при движении в сторону улицы Малая Бронная, на улице Малая Бронная от Большого Патриаршего переулка до Спиридоньевского переулка. Также в Большом Патриаршем переулке от Малого Патриаршего переулка до улицы Малая Бронная будет недоступна парковка с 00.01 29 ноября до окончания мероприятия.

https://ria.ru/20231124/snegopad-1911490038.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

городское хозяйство москвы, москва, брикс, общество