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В Москве вечером в среду перекроют движение на ряде улиц - РИА Новости, 24.11.2023
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09:18 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/moskva-1911493566.html
В Москве вечером в среду перекроют движение на ряде улиц
В Москве вечером в среду перекроют движение на ряде улиц - РИА Новости, 24.11.2023
В Москве вечером в среду перекроют движение на ряде улиц
Движение на ряде улиц в центре Москвы временно закроют вечером в среду в связи с проведением "BRICS+FASHION SUMMIT. Московская неделя моды", сообщается в... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T09:18
2023-11-24T09:18
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Движение на ряде улиц в центре Москвы временно закроют вечером в среду в связи с проведением "BRICS+FASHION SUMMIT. Московская неделя моды", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "С 16.00 29 ноября до 01.00 30 ноября в связи с проведением "BRICS+FASHION SUMMIT. Московская неделя моды" будет временно закрыто движение на ряде улиц в центре", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение будет временно закрыто: в Большом Патриаршем переулке от Малого Патриаршего переулка до Малой Бронной улицы - при движении в сторону улицы Малая Бронная, на улице Малая Бронная от Большого Патриаршего переулка до Спиридоньевского переулка. Также в Большом Патриаршем переулке от Малого Патриаршего переулка до улицы Малая Бронная будет недоступна парковка с 00.01 29 ноября до окончания мероприятия.
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городское хозяйство москвы, москва, брикс, общество
Городское хозяйство Москвы, Москва, БРИКС, Общество
В Москве вечером в среду перекроют движение на ряде улиц

В Москве перекроют движение на ряде улиц вечером в среду из-за саммита моды

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКолонна снегоуборочных машин чистит во время снегопада Садовое кольцо в Москве
Колонна снегоуборочных машин чистит во время снегопада Садовое кольцо в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Колонна снегоуборочных машин чистит во время снегопада Садовое кольцо в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Движение на ряде улиц в центре Москвы временно закроют вечером в среду в связи с проведением "BRICS+FASHION SUMMIT. Московская неделя моды", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"С 16.00 29 ноября до 01.00 30 ноября в связи с проведением "BRICS+FASHION SUMMIT. Московская неделя моды" будет временно закрыто движение на ряде улиц в центре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение будет временно закрыто: в Большом Патриаршем переулке от Малого Патриаршего переулка до Малой Бронной улицы - при движении в сторону улицы Малая Бронная, на улице Малая Бронная от Большого Патриаршего переулка до Спиридоньевского переулка. Также в Большом Патриаршем переулке от Малого Патриаршего переулка до улицы Малая Бронная будет недоступна парковка с 00.01 29 ноября до окончания мероприятия.
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