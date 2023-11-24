https://ria.ru/20231124/moshenniki-1911468353.html

Юрист рассказал о новых атаках мошенников на детей

Юрист рассказал о новых атаках мошенников на детей - РИА Новости, 24.11.2023

Юрист рассказал о новых атаках мошенников на детей

Мошенники все чаще выбирают детей в качестве объекта для воплощения своих преступных замыслов, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T02:15

2023-11-24T02:15

2023-11-24T02:15

общество

технологии

россия

иван соловьев (юрист)

мошенничество

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Мошенники все чаще выбирают детей в качестве объекта для воплощения своих преступных замыслов, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.По его словам, преступники безошибочно играют на присущих молодежи качествах — доверчивости, непонимании ценности денег, дефиците общения и жажде поощрения и признания. Одна из распространенных стратегий — сообщение от имени популярного блогера о том, что ребенок получил приз. Для его получения якобы нужны данные карты, которые и являются целью аферистов.“В момент “получения” выигрыша преступник обманом выведывает дополнительные платежные реквизиты и крадет все средства со счета”, — пояснил Соловьев.Не менее популярны схемы с “легким заработком”, например, на просмотре роликов или участии в голосовании. Чтобы оформить на такую “работу”, злоумышленники просят данные банковской карты (самого ребенка или родителя) и СМС с кодом входа, а затем списывают все деньги. То же касается онлайн-игр, в которых за деньги можно купить дополнительные опции или перейти на более высокий уровень, предупредил юрист.

https://ria.ru/20231029/blokirovka-1905907356.html

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общество, технологии, россия, иван соловьев (юрист), мошенничество