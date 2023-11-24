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Юрист рассказал о новых атаках мошенников на детей - РИА Новости, 24.11.2023
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02:15 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/moshenniki-1911468353.html
Юрист рассказал о новых атаках мошенников на детей
Юрист рассказал о новых атаках мошенников на детей - РИА Новости, 24.11.2023
Юрист рассказал о новых атаках мошенников на детей
Мошенники все чаще выбирают детей в качестве объекта для воплощения своих преступных замыслов, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T02:15
2023-11-24T02:15
общество
технологии
россия
иван соловьев (юрист)
мошенничество
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Мошенники все чаще выбирают детей в качестве объекта для воплощения своих преступных замыслов, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.По его словам, преступники безошибочно играют на присущих молодежи качествах — доверчивости, непонимании ценности денег, дефиците общения и жажде поощрения и признания. Одна из распространенных стратегий — сообщение от имени популярного блогера о том, что ребенок получил приз. Для его получения якобы нужны данные карты, которые и являются целью аферистов.“В момент “получения” выигрыша преступник обманом выведывает дополнительные платежные реквизиты и крадет все средства со счета”, — пояснил Соловьев.Не менее популярны схемы с “легким заработком”, например, на просмотре роликов или участии в голосовании. Чтобы оформить на такую “работу”, злоумышленники просят данные банковской карты (самого ребенка или родителя) и СМС с кодом входа, а затем списывают все деньги. То же касается онлайн-игр, в которых за деньги можно купить дополнительные опции или перейти на более высокий уровень, предупредил юрист.
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общество, технологии, россия, иван соловьев (юрист), мошенничество
Общество, Технологии, Россия, Иван Соловьев (юрист), Мошенничество
Юрист рассказал о новых атаках мошенников на детей

Юрист Соловьев: мошенники все чаще выбирают детей в качестве своих жертв

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Мошенники все чаще выбирают детей в качестве объекта для воплощения своих преступных замыслов, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По его словам, преступники безошибочно играют на присущих молодежи качествах — доверчивости, непонимании ценности денег, дефиците общения и жажде поощрения и признания. Одна из распространенных стратегий — сообщение от имени популярного блогера о том, что ребенок получил приз. Для его получения якобы нужны данные карты, которые и являются целью аферистов.
“В момент “получения” выигрыша преступник обманом выведывает дополнительные платежные реквизиты и крадет все средства со счета”, — пояснил Соловьев.
Не менее популярны схемы с “легким заработком”, например, на просмотре роликов или участии в голосовании. Чтобы оформить на такую “работу”, злоумышленники просят данные банковской карты (самого ребенка или родителя) и СМС с кодом входа, а затем списывают все деньги. То же касается онлайн-игр, в которых за деньги можно купить дополнительные опции или перейти на более высокий уровень, предупредил юрист.
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