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ЕС не должен указывать Польше, "защищаться ли от России", заявил Моравецкий - РИА Новости, 24.11.2023
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14:43 24.11.2023 (обновлено: 14:47 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/moravetskiy-1911610717.html
ЕС не должен указывать Польше, "защищаться ли от России", заявил Моравецкий
ЕС не должен указывать Польше, "защищаться ли от России", заявил Моравецкий - РИА Новости, 24.11.2023
ЕС не должен указывать Польше, "защищаться ли от России", заявил Моравецкий
Исполняющий обязанности премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий опасается, что Европейский союз, получив ряд полномочий, будет вправе решать, защищаться ли... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:43
2023-11-24T14:47
в мире
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матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий опасается, что Европейский союз, получив ряд полномочий, будет вправе решать, защищаться ли Польше от гипотетических "российских войск". На пресс-конференции в пятницу Моравецкий коснулся планов по передаче в ведение европейских структур ряда национальных полномочий стран ЕС. "Мы не согласимся на изменение трактатов Европейского союза. Там находится запись о "союзе обороны". Что это значит? Это значит, что кто-то где-то в Брюсселе будет решать, имеет ли право Польша защищаться от нападения иностранных войск. Российских войск, скажу конкретно", - сказал он. "Хотим ли мы быть зависимы от решений Брюсселя или Берлина в этих вопросах? Нет, конечно. Ничего о нас без нас", - заявил Моравецкий. Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20231124/ukraina-1911563355.html
https://ria.ru/20231124/polsha-1911474532.html
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в мире, польша, россия, москва, матеуш моравецкий, дмитрий песков, нато, евросоюз
В мире, Польша, Россия, Москва, Матеуш Моравецкий, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз
ЕС не должен указывать Польше, "защищаться ли от России", заявил Моравецкий

Моравецкий опасается, что ЕС будет указывать Польше, воевать ли с войсками РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий опасается, что Европейский союз, получив ряд полномочий, будет вправе решать, защищаться ли Польше от гипотетических "российских войск".
На пресс-конференции в пятницу Моравецкий коснулся планов по передаче в ведение европейских структур ряда национальных полномочий стран ЕС.
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"Мы не согласимся на изменение трактатов Европейского союза. Там находится запись о "союзе обороны". Что это значит? Это значит, что кто-то где-то в Брюсселе будет решать, имеет ли право Польша защищаться от нападения иностранных войск. Российских войск, скажу конкретно", - сказал он.
"Хотим ли мы быть зависимы от решений Брюсселя или Берлина в этих вопросах? Нет, конечно. Ничего о нас без нас", - заявил Моравецкий.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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В миреПольшаРоссияМоскваМатеуш МоравецкийДмитрий ПесковНАТОЕвросоюз
 
 
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