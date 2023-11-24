https://ria.ru/20231124/moravetskiy-1911610717.html

ЕС не должен указывать Польше, "защищаться ли от России", заявил Моравецкий

ЕС не должен указывать Польше, "защищаться ли от России", заявил Моравецкий - РИА Новости, 24.11.2023

ЕС не должен указывать Польше, "защищаться ли от России", заявил Моравецкий

Исполняющий обязанности премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий опасается, что Европейский союз, получив ряд полномочий, будет вправе решать, защищаться ли... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T14:43

2023-11-24T14:43

2023-11-24T14:47

в мире

польша

россия

москва

матеуш моравецкий

дмитрий песков

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850746123_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_dac6528d3090f5ef5841eacc1335f88a.jpg

ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий опасается, что Европейский союз, получив ряд полномочий, будет вправе решать, защищаться ли Польше от гипотетических "российских войск". На пресс-конференции в пятницу Моравецкий коснулся планов по передаче в ведение европейских структур ряда национальных полномочий стран ЕС. "Мы не согласимся на изменение трактатов Европейского союза. Там находится запись о "союзе обороны". Что это значит? Это значит, что кто-то где-то в Брюсселе будет решать, имеет ли право Польша защищаться от нападения иностранных войск. Российских войск, скажу конкретно", - сказал он. "Хотим ли мы быть зависимы от решений Брюсселя или Берлина в этих вопросах? Нет, конечно. Ничего о нас без нас", - заявил Моравецкий. Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20231124/ukraina-1911563355.html

https://ria.ru/20231124/polsha-1911474532.html

польша

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, россия, москва, матеуш моравецкий, дмитрий песков, нато, евросоюз