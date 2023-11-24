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Моравецкий предложит состав нового правительства Польши в понедельник - РИА Новости, 24.11.2023
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14:16 24.11.2023 (обновлено: 14:23 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/moravetskiy-1911591232.html
Моравецкий предложит состав нового правительства Польши в понедельник
Моравецкий предложит состав нового правительства Польши в понедельник - РИА Новости, 24.11.2023
Моравецкий предложит состав нового правительства Польши в понедельник
Исполняющий обязанности премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в понедельник предложит состав нового правительства республики. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:16
2023-11-24T14:23
в мире
польша
матеуш моравецкий
дональд туск
ярослав качиньский
право и справедливость
европейский совет
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ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в понедельник предложит состав нового правительства республики. "Правительство, которое мы предложим в понедельник, будет своеобразным приглашением для всех к строительству "Коалиции польских дел" в надпартийном согласии, без реваншизма, без мести, а только с концентрацией на тех вызовах, которые ожидают всех нас – поляков", - сказал Моравецкий. При этом он утверждает, что ведет переговоры о создании правящей коалиции с различными политическими силами. "Мы ведем переговоры с парламентариями нескольких фракций. Сегодня я встречаюсь с парламентариями "Конфедерации" (Коалиция националистов и евроскептиков)", - сказал Моравецкий.Он отказался отвечать на вопрос, с депутатами каких еще политических сил ведет переговоры, сославшись на их секретность.Недавно польская оппозиция под руководством Дональда Туска одержала серьезный успех на парламентских выборах. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".Тем не менее, партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей. На этом основании PiS заявило о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры Моравецкого.В свою очередь, разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и формально имея более половины депутатских мандатов заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Дональда Туска.Недавно польская оппозиция под руководством Дональда Туска одержала серьезный успех на парламентских выборах. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Тем не менее, партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей. На этом основании PiS заявило о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры Моравецкого. В свою очередь, разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и формально имея более половины депутатских мандатов заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Дональда Туска.
https://ria.ru/20231123/reshenie-1911218320.html
https://ria.ru/20231124/polsha-1911474532.html
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в мире, польша, матеуш моравецкий, дональд туск, ярослав качиньский, право и справедливость, европейский совет
В мире, Польша, Матеуш Моравецкий, Дональд Туск, Ярослав Качиньский, Право и справедливость, Европейский совет
Моравецкий предложит состав нового правительства Польши в понедельник

Матеуш Моравецкий предложит состав нового правительства Польши в понедельник

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМатеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Матеуш Моравецкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в понедельник предложит состав нового правительства республики.
«
"Правительство, которое мы предложим в понедельник, будет своеобразным приглашением для всех к строительству "Коалиции польских дел" в надпартийном согласии, без реваншизма, без мести, а только с концентрацией на тех вызовах, которые ожидают всех нас – поляков", - сказал Моравецкий.
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При этом он утверждает, что ведет переговоры о создании правящей коалиции с различными политическими силами. "Мы ведем переговоры с парламентариями нескольких фракций. Сегодня я встречаюсь с парламентариями "Конфедерации" (Коалиция националистов и евроскептиков)", - сказал Моравецкий.
Он отказался отвечать на вопрос, с депутатами каких еще политических сил ведет переговоры, сославшись на их секретность.
Недавно польская оппозиция под руководством Дональда Туска одержала серьезный успех на парламентских выборах. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".
Тем не менее, партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей. На этом основании PiS заявило о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры Моравецкого.
В свою очередь, разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и формально имея более половины депутатских мандатов заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Дональда Туска.
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Недавно польская оппозиция под руководством Дональда Туска одержала серьезный успех на парламентских выборах. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".
Тем не менее, партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей. На этом основании PiS заявило о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры Моравецкого.
В свою очередь, разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и формально имея более половины депутатских мандатов заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Дональда Туска.
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