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МИД России объяснил тупик в урегулировании по Приднестровью - РИА Новости, 24.11.2023
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17:10 24.11.2023 (обновлено: 17:29 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/moldaviya-1911677786.html
МИД России объяснил тупик в урегулировании по Приднестровью
МИД России объяснил тупик в урегулировании по Приднестровью - РИА Новости, 24.11.2023
МИД России объяснил тупик в урегулировании по Приднестровью
Сегодняшний тупик в приднестровском урегулировании объясняется нежеланием Кишинева реагировать на призывы Тирасполя к переговорам, без изменения такого подхода... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T17:10
2023-11-24T17:29
в мире
россия
молдавия
евросоюз
мария захарова
приднестровская молдавская республика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Сегодняшний тупик в приднестровском урегулировании объясняется нежеланием Кишинева реагировать на призывы Тирасполя к переговорам, без изменения такого подхода ожидать подвижек в урегулировании не приходится, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нынешний тупик в приднестровском урегулировании объясняется упорным нежеланием Кишинева позитивно реагировать на неоднократные призывы Тирасполя начать переговоры о принципах всеобъемлющего решения приднестровской проблемы. Очевидно, что без изменения молдавской стороной такого подхода ожидать подвижек в процессе ПДУ не приходится", - приводятся слова Захаровой на сайте российского МИД в комментарии о 20-летии несостоявшейся реинтеграции Молдавии.Как подчеркнула официальный представитель российского МИД, 25 ноября исполняется 20 лет меморандуму "Об основных принципах государственного устройства объединенного молдавского государства", известного как "Меморандум Козака". Его принципы могли стать основой для решения приднестровской проблемы, он прошел широкое общественное обсуждение, в 2003 году Тирасполь и Кишинев были в шаге от его подписания, но молдавские власти сорвали его под давлением Запада, добавила Захарова.Она подчеркнула, что, если бы он был подписан, в 2020 году была бы поставлена точка в приднестровском урегулировании. В итоге за прошедшие 20 лет ни молдавская сторона, ни ее западные партнеры, ни ОБСЕ не предложили внятной альтернативы, указала Захарова."Конечно, время не стоит на месте, и события двадцатилетней давности стали историей. Вот только процесс ПДУ продолжает буксовать. Убеждены, что никакие дискуссии о сроках реализации евроинтеграционного проекта Молдавии "без или совместно с Приднестровьем" не способны заменить поиск действительно жизнеспособных решений", - заключила официальный представитель российского МИД.
https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
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приднестровская молдавская республика
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в мире, россия, молдавия, евросоюз, мария захарова, приднестровская молдавская республика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Молдавия, Евросоюз, Мария Захарова, Приднестровская Молдавская Республика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России объяснил тупик в урегулировании по Приднестровью

Захарова: Молдавия не желает реагировать на призывы Приднестровья к переговорам

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Сегодняшний тупик в приднестровском урегулировании объясняется нежеланием Кишинева реагировать на призывы Тирасполя к переговорам, без изменения такого подхода ожидать подвижек в урегулировании не приходится, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нынешний тупик в приднестровском урегулировании объясняется упорным нежеланием Кишинева позитивно реагировать на неоднократные призывы Тирасполя начать переговоры о принципах всеобъемлющего решения приднестровской проблемы. Очевидно, что без изменения молдавской стороной такого подхода ожидать подвижек в процессе ПДУ не приходится", - приводятся слова Захаровой на сайте российского МИД в комментарии о 20-летии несостоявшейся реинтеграции Молдавии.
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Как подчеркнула официальный представитель российского МИД, 25 ноября исполняется 20 лет меморандуму "Об основных принципах государственного устройства объединенного молдавского государства", известного как "Меморандум Козака". Его принципы могли стать основой для решения приднестровской проблемы, он прошел широкое общественное обсуждение, в 2003 году Тирасполь и Кишинев были в шаге от его подписания, но молдавские власти сорвали его под давлением Запада, добавила Захарова.
Она подчеркнула, что, если бы он был подписан, в 2020 году была бы поставлена точка в приднестровском урегулировании. В итоге за прошедшие 20 лет ни молдавская сторона, ни ее западные партнеры, ни ОБСЕ не предложили внятной альтернативы, указала Захарова.
"Конечно, время не стоит на месте, и события двадцатилетней давности стали историей. Вот только процесс ПДУ продолжает буксовать. Убеждены, что никакие дискуссии о сроках реализации евроинтеграционного проекта Молдавии "без или совместно с Приднестровьем" не способны заменить поиск действительно жизнеспособных решений", - заключила официальный представитель российского МИД.
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В миреРоссияМолдавияЕвросоюзМария ЗахароваПриднестровская Молдавская РеспубликаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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