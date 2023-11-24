https://ria.ru/20231124/moldaviya-1911541263.html

Додон заявил о сговоре властей и банков Молдавии против фермеров

Додон заявил о сговоре властей и банков Молдавии против фермеров - РИА Новости, 24.11.2023

Додон заявил о сговоре властей и банков Молдавии против фермеров

Власти Молдавии намеренно игнорируют проблемы протестующих фермеров, поскольку правительство вступило в сговор с банками, чтобы скупить сельскохозяйственные... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T12:24

2023-11-24T12:24

2023-11-24T12:24

молдавия

игорь додон

дорин речан

майя санду

евросоюз

украина

кишинев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907717013_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f7f368d9c7823db5fb1445342e4a3242.jpg

КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии намеренно игнорируют проблемы протестующих фермеров, поскольку правительство вступило в сговор с банками, чтобы скупить сельскохозяйственные земли, считает экс-президент республики Игорь Додон. В четверг группа протестующих направила молдавскому премьеру Дорину Речану свои требования. Не дождавшись ответа, манифестанты направились с техникой в центр Кишинева. В действия манифестантов вмешалась полиция, потребовав освободить проезжую часть. Между фермерами и полицией началась потасовка, протестующих оттеснили. Однако нескольким колоннам все же удалось заехать в город, они оставили технику на ночь на центральной площади Кишинева, чтобы продолжить протест в пятницу. "Фермеры просят правительство о помощи, а правительство открывает рынок для дешевого украинского зерна. Это схема правительства и иностранных коммерческих банков. Сейчас идет массовая экспроприация сельскохозяйственных земель у фермеров, специально им не помогают, чтобы банки в счет кредитов забрали земли и эти земли перешли агрохолдингам", - заявил Додон в своей видеотрансляции в соцсетях. По его словам, это действие властей можно трактовать как преступление в пользу западных интересов. Протестующие требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые. В ассоциации отметили, что в акции протеста задействованы 200 единиц сельхозтехники. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам. Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития.

https://ria.ru/20231124/moldaviya-1911524064.html

https://ria.ru/20231124/es-1911521795.html

молдавия

украина

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, игорь додон, дорин речан, майя санду, евросоюз, украина, кишинев