Додон заявил о сговоре властей и банков Молдавии против фермеров
Додон: власти и банки Молдавии вступили в сговор, чтобы отнять земли у фермеров
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии намеренно игнорируют проблемы протестующих фермеров, поскольку правительство вступило в сговор с банками, чтобы скупить сельскохозяйственные земли, считает экс-президент республики Игорь Додон.
В четверг группа протестующих направила молдавскому премьеру Дорину Речану свои требования. Не дождавшись ответа, манифестанты направились с техникой в центр Кишинева. В действия манифестантов вмешалась полиция, потребовав освободить проезжую часть. Между фермерами и полицией началась потасовка, протестующих оттеснили. Однако нескольким колоннам все же удалось заехать в город, они оставили технику на ночь на центральной площади Кишинева, чтобы продолжить протест в пятницу.
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"Фермеры просят правительство о помощи, а правительство открывает рынок для дешевого украинского зерна. Это схема правительства и иностранных коммерческих банков. Сейчас идет массовая экспроприация сельскохозяйственных земель у фермеров, специально им не помогают, чтобы банки в счет кредитов забрали земли и эти земли перешли агрохолдингам", - заявил Додон в своей видеотрансляции в соцсетях.
По его словам, это действие властей можно трактовать как преступление в пользу западных интересов.
Протестующие требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые. В ассоциации отметили, что в акции протеста задействованы 200 единиц сельхозтехники.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам.
Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития.