https://ria.ru/20231124/moldaviya-1911539865.html

Молдавская оппозиция призвала прекратить действие режима ЧП

Молдавская оппозиция призвала прекратить действие режима ЧП - РИА Новости, 24.11.2023

Молдавская оппозиция призвала прекратить действие режима ЧП

Оппозиционный в Молдавии блок коммунистов и социалистов зарегистрировал законопроект о прекращении действия режима ЧП в стране, заявил вице-спикер парламента от РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T12:18

2023-11-24T12:18

2023-11-24T12:18

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КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок коммунистов и социалистов зарегистрировал законопроект о прекращении действия режима ЧП в стране, заявил вице-спикер парламента от Соцпартии Влад Батрынча. Ранее правительство предложило парламенту продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на 30 дней. Власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения 24 февраля 2022 года, затем его неоднократно продлевали. В этих условиях комиссия по чрезвычайным ситуациям может принимать решения, не дожидаясь одобрения парламента, для обеспечения всех потребителей энергоресурсами и поддержания энергетической безопасности государства. Оппозиция не раз выступала против продления режима ЧП. "Режим ЧП действует больше двух лет, за это время комиссия по чрезвычайным ситуациям значительно превысила свои полномочия, подменяя собой другие органы. Мы зарегистрировали законопроект, в котором требуем прекратить действие режима ЧП, чтобы пересмотреть все решения, принятые комиссией по чрезвычайным ситуациям", - заявил Батрынча на заседании парламента. Также он предложил исключить из повестки дня парламента вопрос о продлении режима ЧП, однако эта инициатива не нашла поддержки среди депутатов. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за экономических проблем. В прошлом году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. С мая прошлого года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию.

https://ria.ru/20231122/moldavia-1911195276.html

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