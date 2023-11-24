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Молдавские фермеры продолжают протесты у здания правительства - РИА Новости, 24.11.2023
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11:40 24.11.2023 (обновлено: 13:55 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/moldaviya-1911530640.html
Молдавские фермеры продолжают протесты у здания правительства
Молдавские фермеры продолжают протесты у здания правительства - РИА Новости, 24.11.2023
Молдавские фермеры продолжают протесты у здания правительства
Фермеры второй день проводят акцию протеста в центре столицы Молдавии, требуя отмены штрафов за долги, организаторы не планируют расходиться, пока не добьются... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T11:40
2023-11-24T13:55
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КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Фермеры второй день проводят акцию протеста в центре столицы Молдавии, требуя отмены штрафов за долги, организаторы не планируют расходиться, пока не добьются реакции властей, передает корреспондент РИА Новости. В четверг группа протестующих направила премьеру Дорину Речану свои требования. Не дождавшись ответа, манифестанты направились с техникой в центр Кишинева. В действия манифестантов вмешалась полиция, потребовав освободить проезжую часть. В какой-то момент между фермерами и полицией началась потасовка. Протестующих оттеснили. Однако нескольким колоннам все-таки удалось заехать в город, они оставили технику на ночь на центральной площади Кишинева, чтобы в пятницу продолжить протест. "Фермеры за последние два дня поняли, что им нечего терять. На последней солярке они приехали в Кишинев, потому что дома их ждут кредиторы, которые отберут все: технику, земли, дома. Людям нечего терять, поэтому так просто они не уйдут", - сказал журналистам один из организаторов протестной акции, исполнительный директор ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь. Протестующие требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые. В ассоциации отметили, что в акции протеста задействованы 200 единиц сельхозтехники. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам. Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития.
https://ria.ru/20231122/moldavia-1911195276.html
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в мире, кишинев, молдавия, евросоюз
В мире, Кишинев, Молдавия, Евросоюз
Молдавские фермеры продолжают протесты у здания правительства

Молдавские фермеры второй день протестуют у здания правительства в Кишиневе

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкСельскохозяйственная техника фермеров, протестующих на площади Великого национального собрания в центре Кишинева у здания правительства. 24 ноября 2023
Сельскохозяйственная техника фермеров, протестующих на площади Великого национального собрания в центре Кишинева у здания правительства. 24 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Сельскохозяйственная техника фермеров, протестующих на площади Великого национального собрания в центре Кишинева у здания правительства. 24 ноября 2023
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КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Фермеры второй день проводят акцию протеста в центре столицы Молдавии, требуя отмены штрафов за долги, организаторы не планируют расходиться, пока не добьются реакции властей, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг группа протестующих направила премьеру Дорину Речану свои требования. Не дождавшись ответа, манифестанты направились с техникой в центр Кишинева. В действия манифестантов вмешалась полиция, потребовав освободить проезжую часть. В какой-то момент между фермерами и полицией началась потасовка. Протестующих оттеснили. Однако нескольким колоннам все-таки удалось заехать в город, они оставили технику на ночь на центральной площади Кишинева, чтобы в пятницу продолжить протест.
"Фермеры за последние два дня поняли, что им нечего терять. На последней солярке они приехали в Кишинев, потому что дома их ждут кредиторы, которые отберут все: технику, земли, дома. Людям нечего терять, поэтому так просто они не уйдут", - сказал журналистам один из организаторов протестной акции, исполнительный директор ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь.
Протестующие требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые. В ассоциации отметили, что в акции протеста задействованы 200 единиц сельхозтехники.
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Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития.
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