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Оппозиция в Молдавии осудила давление властей на протестующих фермеров - РИА Новости, 24.11.2023
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20:54 24.11.2023 (обновлено: 20:55 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/moldavia-1911738763.html
Оппозиция в Молдавии осудила давление властей на протестующих фермеров
Оппозиция в Молдавии осудила давление властей на протестующих фермеров - РИА Новости, 24.11.2023
Оппозиция в Молдавии осудила давление властей на протестующих фермеров
Молдавская оппозиционная партия "Возрождение" осудила действия властей, направленные на давление на фермеров, вышедших на протесты для того, чтобы привлечь... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T20:54
2023-11-24T20:55
в мире
молдавия
украина
кишинев
майя санду
дорин речан
возрождение
евразийский экономический союз
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КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия "Возрождение" осудила действия властей, направленные на давление на фермеров, вышедших на протесты для того, чтобы привлечь внимание к своим проблемам, говорится в сообщении пресс-службы политформирования. В четверг группа протестующих фермеров направила молдавскому премьеру Дорину Речану свои требования. Не дождавшись ответа, манифестанты направились с техникой в центр Кишинева. В действия манифестантов вмешалась полиция, потребовав освободить проезжую часть. Между фермерами и полицией началась потасовка, протестующих оттеснили. Нескольким колоннам все же удалось заехать в город, они оставили технику на ночь на центральной площади Кишинева, чтобы продолжить протест в пятницу. Глава генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну заявил, что полиция завела уголовное дело против ряда протестующих из-за призывов портить государственное имущество. "Партия "Возрождение" осуждает действия властей, направленные на подавление наших фермеров… Волну фермерских протестов против ввоза зерна из Украины можно было предвидеть. Однако премьер-министр проигнорировал все обращения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале политсилы. В партии "Возрождение" уверены, что курс Молдавии в ЕС не принесет ожидаемых плодов, особенно для фермеров - вступление в ЕС потребует серьезных инвестиций и перестройки инфраструктуры, чего экономика республики не может себе позволить. "Мы убеждены, что будущее Молдовы лежит в сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом, который предоставит больше возможностей для развития нашего агросектора и экономики", - пояснили в сообщении. Протестующие требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые. В ассоциации отметили, что в акции протеста задействованы 200 единиц сельхозтехники. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам. Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
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в мире, молдавия, украина, кишинев, майя санду, дорин речан, возрождение, евразийский экономический союз, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Кишинев, Майя Санду, Дорин Речан, Возрождение, Евразийский экономический союз, Евросоюз
Оппозиция в Молдавии осудила давление властей на протестующих фермеров

В Молдавии партия "Возрождение" осудила давление на протестующих фермеров

© SputnikМолдавские фермеры заблокировали один из въездов в Кишинев тракторами
Молдавские фермеры заблокировали один из въездов в Кишинев тракторами
© Sputnik
Молдавские фермеры заблокировали один из въездов в Кишинев тракторами
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия "Возрождение" осудила действия властей, направленные на давление на фермеров, вышедших на протесты для того, чтобы привлечь внимание к своим проблемам, говорится в сообщении пресс-службы политформирования.
В четверг группа протестующих фермеров направила молдавскому премьеру Дорину Речану свои требования. Не дождавшись ответа, манифестанты направились с техникой в центр Кишинева. В действия манифестантов вмешалась полиция, потребовав освободить проезжую часть. Между фермерами и полицией началась потасовка, протестующих оттеснили. Нескольким колоннам все же удалось заехать в город, они оставили технику на ночь на центральной площади Кишинева, чтобы продолжить протест в пятницу. Глава генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну заявил, что полиция завела уголовное дело против ряда протестующих из-за призывов портить государственное имущество.
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"Партия "Возрождение" осуждает действия властей, направленные на подавление наших фермеров… Волну фермерских протестов против ввоза зерна из Украины можно было предвидеть. Однако премьер-министр проигнорировал все обращения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале политсилы.
В партии "Возрождение" уверены, что курс Молдавии в ЕС не принесет ожидаемых плодов, особенно для фермеров - вступление в ЕС потребует серьезных инвестиций и перестройки инфраструктуры, чего экономика республики не может себе позволить.
"Мы убеждены, что будущее Молдовы лежит в сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом, который предоставит больше возможностей для развития нашего агросектора и экономики", - пояснили в сообщении.
Протестующие требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые. В ассоциации отметили, что в акции протеста задействованы 200 единиц сельхозтехники.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам.
Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
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