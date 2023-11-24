https://ria.ru/20231124/moldavia-1911674623.html

Молдавия денонсировала пять соглашений с СНГ в области обороны

Молдавия денонсировала пять соглашений с СНГ в области обороны - РИА Новости, 24.11.2023

Молдавия денонсировала пять соглашений с СНГ в области обороны

Парламент Молдавии на заседании в пятницу денонсировал пять соглашений с Содружеством Независимых Государств в области обороны и безопасности, передает... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T16:51

2023-11-24T16:51

2023-11-24T17:02

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КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в пятницу денонсировал пять соглашений с Содружеством Независимых Государств в области обороны и безопасности, передает корреспондент РИА Новости. Депутаты парламента на заседании в пятницу рассмотрели во втором и окончательном чтении денонсацию еще ряда соглашений с СНГ. Представители оппозиции в заседании не участвовали. "Проекты были денонсированы голосами 60 депутатов", - заявил на заседании спикер парламента Игорь Гросу. Таким образом, были денонсированы соглашения о сотрудничестве в области подготовки специалистов антитеррористических подразделений, о взаимной помощи при авариях и других исключительных ситуациях на объектах электроэнергетики, о сотрудничестве стран СНГ при эвакуации их граждан из третьих стран в случае чрезвычайных ситуаций, а также об обеспечении пограничных войск вооружением, военной техникой и другими материальными ресурсами. Помимо этого было денонсирован устав Единого института ядерных исследований СНГ. Также парламент аннулировал соглашение между Молдавией и Россией о сотрудничестве министерства национальной безопасности республики и Службы внешней разведки РФ в сфере информационной деятельности. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

https://ria.ru/20231003/moldaviya-1900037919.html

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молдавия, россия, игорь гросу, снг, содружество , в мире