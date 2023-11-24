Рейтинг@Mail.ru
Молдавия денонсировала пять соглашений с СНГ в области обороны - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 24.11.2023 (обновлено: 17:02 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/moldavia-1911674623.html
Молдавия денонсировала пять соглашений с СНГ в области обороны
Молдавия денонсировала пять соглашений с СНГ в области обороны - РИА Новости, 24.11.2023
Молдавия денонсировала пять соглашений с СНГ в области обороны
Парламент Молдавии на заседании в пятницу денонсировал пять соглашений с Содружеством Независимых Государств в области обороны и безопасности, передает... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:51
2023-11-24T17:02
молдавия
россия
игорь гросу
снг
содружество
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в пятницу денонсировал пять соглашений с Содружеством Независимых Государств в области обороны и безопасности, передает корреспондент РИА Новости. Депутаты парламента на заседании в пятницу рассмотрели во втором и окончательном чтении денонсацию еще ряда соглашений с СНГ. Представители оппозиции в заседании не участвовали. "Проекты были денонсированы голосами 60 депутатов", - заявил на заседании спикер парламента Игорь Гросу. Таким образом, были денонсированы соглашения о сотрудничестве в области подготовки специалистов антитеррористических подразделений, о взаимной помощи при авариях и других исключительных ситуациях на объектах электроэнергетики, о сотрудничестве стран СНГ при эвакуации их граждан из третьих стран в случае чрезвычайных ситуаций, а также об обеспечении пограничных войск вооружением, военной техникой и другими материальными ресурсами. Помимо этого было денонсирован устав Единого института ядерных исследований СНГ. Также парламент аннулировал соглашение между Молдавией и Россией о сотрудничестве министерства национальной безопасности республики и Службы внешней разведки РФ в сфере информационной деятельности. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.
https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html
https://ria.ru/20231003/moldaviya-1900037919.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, россия, игорь гросу, снг, содружество , в мире
Молдавия, Россия, Игорь Гросу, СНГ, Содружество , В мире
Молдавия денонсировала пять соглашений с СНГ в области обороны

Парламент Молдавии денонсировал пять соглашений с СНГ в области обороны

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в пятницу денонсировал пять соглашений с Содружеством Независимых Государств в области обороны и безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
Депутаты парламента на заседании в пятницу рассмотрели во втором и окончательном чтении денонсацию еще ряда соглашений с СНГ. Представители оппозиции в заседании не участвовали.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду на саммите Европейского политического сообщества - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Сжигают мосты. Молдавия оставила СНГ без денег
6 августа, 08:00
"Проекты были денонсированы голосами 60 депутатов", - заявил на заседании спикер парламента Игорь Гросу.
Таким образом, были денонсированы соглашения о сотрудничестве в области подготовки специалистов антитеррористических подразделений, о взаимной помощи при авариях и других исключительных ситуациях на объектах электроэнергетики, о сотрудничестве стран СНГ при эвакуации их граждан из третьих стран в случае чрезвычайных ситуаций, а также об обеспечении пограничных войск вооружением, военной техникой и другими материальными ресурсами.
Помимо этого было денонсирован устав Единого института ядерных исследований СНГ. Также парламент аннулировал соглашение между Молдавией и Россией о сотрудничестве министерства национальной безопасности республики и Службы внешней разведки РФ в сфере информационной деятельности.
Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Отработанная схема: Молдавия "отказалась" от российского газа
3 октября, 08:00
 
МолдавияРоссияИгорь ГросуСНГСодружествоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала