Молдавия денонсировала пять соглашений с СНГ в области обороны
Парламент Молдавии денонсировал пять соглашений с СНГ в области обороны
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в пятницу денонсировал пять соглашений с Содружеством Независимых Государств в области обороны и безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
Депутаты парламента на заседании в пятницу рассмотрели во втором и окончательном чтении денонсацию еще ряда соглашений с СНГ. Представители оппозиции в заседании не участвовали.
"Проекты были денонсированы голосами 60 депутатов", - заявил на заседании спикер парламента Игорь Гросу.
Таким образом, были денонсированы соглашения о сотрудничестве в области подготовки специалистов антитеррористических подразделений, о взаимной помощи при авариях и других исключительных ситуациях на объектах электроэнергетики, о сотрудничестве стран СНГ при эвакуации их граждан из третьих стран в случае чрезвычайных ситуаций, а также об обеспечении пограничных войск вооружением, военной техникой и другими материальными ресурсами.
Помимо этого было денонсирован устав Единого института ядерных исследований СНГ. Также парламент аннулировал соглашение между Молдавией и Россией о сотрудничестве министерства национальной безопасности республики и Службы внешней разведки РФ в сфере информационной деятельности.
Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.