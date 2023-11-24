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Зеленский анонсировал новый комплексный план по мобилизации на Украине - РИА Новости, 24.11.2023
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20:32 24.11.2023 (обновлено: 20:52 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/mobilizatsiya-1911736386.html
Зеленский анонсировал новый комплексный план по мобилизации на Украине
Зеленский анонсировал новый комплексный план по мобилизации на Украине - РИА Новости, 24.11.2023
Зеленский анонсировал новый комплексный план по мобилизации на Украине
Киевский режим анонсировал новый комплексный план по вопросам мобилизации на Украине. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T20:32
2023-11-24T20:52
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Киевский режим анонсировал новый комплексный план по вопросам мобилизации на Украине. "Что касается вопроса мобилизации - вы знаете, какой он сложный и очень актуальный. ТЦК, ВВК, мобилизация, демобилизация. Поставлена комплексная задача. Сегодня был комплексный доклад о том, какие вызовы, как решить вопрос, что сделать, какие законодательные изменения, кто должен это сделать... Комплексный план по этому вопросу будет на следующей неделе", - заявил Зеленский на брифинге, запись его выступления опубликовало украинское информационное агентство "УНИАН" в своем Telegram-канале. При этом Зеленский не назвал точного числа предполагаемых к мобилизации граждан Украины. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ 20 ноября заявило, что Запад требует от режима Зеленского, не считаясь с потерями, продемонстрировать мировому сообществу невозможность победы России в украинском конфликте, США ориентируют Киев на максимальную активизацию мобилизационных мероприятий для восполнения огромных потерь, которые понесли ВСУ в ходе провального контрнаступления. В СВР также добавили, что Вашингтон и Лондон рекомендуют Киеву снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, провести дополнительную мобилизацию женщин, число которых в рядах ВСУ уже перевалило за 40 тысяч. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231124/ukraina-1911497696.html
https://ria.ru/20231123/ukraina-1911008300.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский анонсировал новый комплексный план по мобилизации на Украине

Зеленский: на следующей неделе будет готов новый комплексный план по мобилизации

© AP Photo / Petros GiannakourisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Киевский режим анонсировал новый комплексный план по вопросам мобилизации на Украине.
"Что касается вопроса мобилизации - вы знаете, какой он сложный и очень актуальный. ТЦК, ВВК, мобилизация, демобилизация. Поставлена комплексная задача. Сегодня был комплексный доклад о том, какие вызовы, как решить вопрос, что сделать, какие законодательные изменения, кто должен это сделать... Комплексный план по этому вопросу будет на следующей неделе", - заявил Зеленский на брифинге, запись его выступления опубликовало украинское информационное агентство "УНИАН" в своем Telegram-канале.
Анна Маляр - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
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Вчера, 09:42
При этом Зеленский не назвал точного числа предполагаемых к мобилизации граждан Украины.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ 20 ноября заявило, что Запад требует от режима Зеленского, не считаясь с потерями, продемонстрировать мировому сообществу невозможность победы России в украинском конфликте, США ориентируют Киев на максимальную активизацию мобилизационных мероприятий для восполнения огромных потерь, которые понесли ВСУ в ходе провального контрнаступления. В СВР также добавили, что Вашингтон и Лондон рекомендуют Киеву снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, провести дополнительную мобилизацию женщин, число которых в рядах ВСУ уже перевалило за 40 тысяч.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
"Солдаты сходят с ума". Из-за дезертиров Киеву некем воевать
23 ноября, 08:00
 
В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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