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Моор: за двадцать лет число многодетных семей увеличилось в 3,5 раз - РИА Новости, 24.11.2023
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
15:27 24.11.2023 (обновлено: 16:51 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/mnogodetnye-1911638223.html
Моор: за двадцать лет число многодетных семей увеличилось в 3,5 раз
Моор: за двадцать лет число многодетных семей увеличилось в 3,5 раз - РИА Новости, 24.11.2023
Моор: за двадцать лет число многодетных семей увеличилось в 3,5 раз
Количество многодетных семей в Тюменской области за двадцать лет увеличилось с 11 тысяч до 36,5 тысяч, сообщил губернатор региона Александр Моор. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:27
2023-11-24T16:51
тюменская область
александр моор
многодетные семьи
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Количество многодетных семей в Тюменской области за двадцать лет увеличилось с 11 тысяч до 36,5 тысяч, сообщил губернатор региона Александр Моор. Заявление было сделано на открытии Дня Тюменской области на Международной выставке-форуме "Россия". "C 2007 года область одной из первых вышла на естественный прирост населения. За 20 лет население области выросло почти на 300 тысяч человек", - заявил Моор. По словам губернатора, за это же время продолжительность жизни жителей Тюменской области увеличилась на десять лет – с 64 до 74 лет. Также Моор поддержал решение президента об объявлении 2024 года годом Семьи."Тюменская область – область крепких семейных ценностей. И в этом есть большой символизм. У нас в городе есть Мост Влюбленных. И нет ни одного разводного", - подчеркнул Моор. Говоря о том, как изменилась Тюменская область за годы работы Владимира Путина, Моор назвал президента Российской Федерации "человеком, который изменил всё".Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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александр моор, многодетные семьи
Тюменская область, Александр Моор, Многодетные семьи

Моор: за двадцать лет число многодетных семей увеличилось в 3,5 раз

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Количество многодетных семей в Тюменской области за двадцать лет увеличилось с 11 тысяч до 36,5 тысяч, сообщил губернатор региона Александр Моор.
Заявление было сделано на открытии Дня Тюменской области на Международной выставке-форуме "Россия".
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"C 2007 года область одной из первых вышла на естественный прирост населения. За 20 лет население области выросло почти на 300 тысяч человек", - заявил Моор.
По словам губернатора, за это же время продолжительность жизни жителей Тюменской области увеличилась на десять лет – с 64 до 74 лет.
Также Моор поддержал решение президента об объявлении 2024 года годом Семьи.
"Тюменская область – область крепких семейных ценностей. И в этом есть большой символизм. У нас в городе есть Мост Влюбленных. И нет ни одного разводного", - подчеркнул Моор.
Говоря о том, как изменилась Тюменская область за годы работы Владимира Путина, Моор назвал президента Российской Федерации "человеком, который изменил всё".
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
 
Тюменская областьАлександр МоорМногодетные семьи
 
 
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