https://ria.ru/20231124/mnogodetnye-1911638223.html

Моор: за двадцать лет число многодетных семей увеличилось в 3,5 раз

Моор: за двадцать лет число многодетных семей увеличилось в 3,5 раз - РИА Новости, 24.11.2023

Моор: за двадцать лет число многодетных семей увеличилось в 3,5 раз

Количество многодетных семей в Тюменской области за двадцать лет увеличилось с 11 тысяч до 36,5 тысяч, сообщил губернатор региона Александр Моор. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T15:27

2023-11-24T15:27

2023-11-24T16:51

тюменская область

александр моор

многодетные семьи

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Количество многодетных семей в Тюменской области за двадцать лет увеличилось с 11 тысяч до 36,5 тысяч, сообщил губернатор региона Александр Моор. Заявление было сделано на открытии Дня Тюменской области на Международной выставке-форуме "Россия". "C 2007 года область одной из первых вышла на естественный прирост населения. За 20 лет население области выросло почти на 300 тысяч человек", - заявил Моор. По словам губернатора, за это же время продолжительность жизни жителей Тюменской области увеличилась на десять лет – с 64 до 74 лет. Также Моор поддержал решение президента об объявлении 2024 года годом Семьи."Тюменская область – область крепких семейных ценностей. И в этом есть большой символизм. У нас в городе есть Мост Влюбленных. И нет ни одного разводного", - подчеркнул Моор. Говоря о том, как изменилась Тюменская область за годы работы Владимира Путина, Моор назвал президента Российской Федерации "человеком, который изменил всё".Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231122/tyumen-1911182400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр моор, многодетные семьи