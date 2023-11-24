https://ria.ru/20231124/mishustin-1911513365.html
Мишустин поручил проработать параметры развития городских электричек
Мишустин поручил проработать параметры развития городских электричек - РИА Новости, 24.11.2023
Мишустин поручил проработать параметры развития городских электричек
Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил ряду министерств и РЖД до декабря 2023 года проработать параметры реализации проектов в России по... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T10:47
2023-11-24T10:47
2023-11-24T10:47
экономика
россия
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ржд
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил ряду министерств и РЖД до декабря 2023 года проработать параметры реализации проектов в России по развитию городских электричек до 2030 года, сообщил кабмин. Поручения опубликованы по итогам стратегической сессии по развитию инфраструктуры. "С целью модернизации транспортной инфраструктуры Минтрансу, Минфину, Минэкономразвития совместно с ОАО "РЖД" предстоит проработать параметры реализации проектов по развитию городских электричек до 2030 года. Сделать это нужно до 1 декабря", - говорится в сообщении кабмина.
https://realty.ria.ru/20191211/1562277964.html
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экономика, россия, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ржд
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), РЖД
Мишустин поручил проработать параметры развития городских электричек
Мишустин поручил до декабря проработать параметры развития городских электричек