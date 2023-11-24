https://ria.ru/20231124/mishustin-1911513365.html

Мишустин поручил проработать параметры развития городских электричек

Мишустин поручил проработать параметры развития городских электричек - РИА Новости, 24.11.2023

Мишустин поручил проработать параметры развития городских электричек

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил ряду министерств и РЖД до декабря 2023 года проработать параметры реализации проектов в России по... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T10:47

2023-11-24T10:47

2023-11-24T10:47

экономика

россия

михаил мишустин

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

ржд

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил ряду министерств и РЖД до декабря 2023 года проработать параметры реализации проектов в России по развитию городских электричек до 2030 года, сообщил кабмин. Поручения опубликованы по итогам стратегической сессии по развитию инфраструктуры. "С целью модернизации транспортной инфраструктуры Минтрансу, Минфину, Минэкономразвития совместно с ОАО "РЖД" предстоит проработать параметры реализации проектов по развитию городских электричек до 2030 года. Сделать это нужно до 1 декабря", - говорится в сообщении кабмина.

https://realty.ria.ru/20191211/1562277964.html

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экономика, россия, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ржд