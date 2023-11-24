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Татарстан сохранил льготные ставки по микрозаймам для бизнеса - РИА Новости, 24.11.2023
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11:40 24.11.2023 (обновлено: 11:41 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/mikrozaymy-1911530837.html
Татарстан сохранил льготные ставки по микрозаймам для бизнеса
Татарстан сохранил льготные ставки по микрозаймам для бизнеса - РИА Новости, 24.11.2023
Татарстан сохранил льготные ставки по микрозаймам для бизнеса
Татарстан сохранил льготные ставки по микрозаймам для бизнеса после повышения ключевой ставки ЦБ РФ, сообщает министерство экономики республики. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T11:40
2023-11-24T11:41
республика татарстан
экономика
центральный банк рф (цб рф)
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Татарстан сохранил льготные ставки по микрозаймам для бизнеса после повышения ключевой ставки ЦБ РФ, сообщает министерство экономики республики. "На фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 15% в октябре текущего в года в Татарстане принято решение сохранить ставки по микрозаймам для бизнеса. В рамках программ, реализуемых по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", максимальная ставка составляет до 5,5% годовых", - говорится в сообщении. Решение продиктовано повышением доступности льготного финансирования для развития бизнеса. Первый заместитель министра экономики Татарстана Наталья Кондратова отметила, что малый и средний бизнес вносит существенный вклад в экономику республики. По ее словам, сегодня в Татарстане действует более 170 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, численность занятых в данной сфере составляет порядка 827 тысяч человек, это более 40% занятых в экономике региона. Финансовые программы в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство реализует подведомственный министерству экономики Татарстана фонд поддержки предпринимательства. В настоящее время для предпринимателей республики действует восемь льготных микрофинансовых продуктов, рассчитанных на разные категории и степень зрелости бизнеса. В зависимости от категории заемщиков ставки по микрозаймам составляют от 0,1% до 5,5%. Предельная сумма микрозайма для малого и среднего бизнеса составляет 5 миллионов рублей. Для физлиц, применяющих налог на профессиональный доход, лимит - 500 тысяч рублей. Максимальный срок предоставления микрозаймов - три года.
https://ria.ru/20231122/tatarstan-1911070782.html
https://ria.ru/20231120/tatarstan-1910605334.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Республика Татарстан (Татарстан)
Татарстан сохранил льготные ставки по микрозаймам для бизнеса

Татарстан сохранил льготные ставки по микрозаймам для бизнеса

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Сотрудница в операционном зале банка. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Татарстан сохранил льготные ставки по микрозаймам для бизнеса после повышения ключевой ставки ЦБ РФ, сообщает министерство экономики республики.
"На фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 15% в октябре текущего в года в Татарстане принято решение сохранить ставки по микрозаймам для бизнеса. В рамках программ, реализуемых по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", максимальная ставка составляет до 5,5% годовых", - говорится в сообщении.
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Решение продиктовано повышением доступности льготного финансирования для развития бизнеса.
Первый заместитель министра экономики Татарстана Наталья Кондратова отметила, что малый и средний бизнес вносит существенный вклад в экономику республики. По ее словам, сегодня в Татарстане действует более 170 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, численность занятых в данной сфере составляет порядка 827 тысяч человек, это более 40% занятых в экономике региона.
Финансовые программы в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство реализует подведомственный министерству экономики Татарстана фонд поддержки предпринимательства. В настоящее время для предпринимателей республики действует восемь льготных микрофинансовых продуктов, рассчитанных на разные категории и степень зрелости бизнеса.
В зависимости от категории заемщиков ставки по микрозаймам составляют от 0,1% до 5,5%. Предельная сумма микрозайма для малого и среднего бизнеса составляет 5 миллионов рублей. Для физлиц, применяющих налог на профессиональный доход, лимит - 500 тысяч рублей. Максимальный срок предоставления микрозаймов - три года.
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