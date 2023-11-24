https://ria.ru/20231124/medvedchuk-1911518732.html

Медведчук: выбор курса в НАТО привел Украину к потере государственности

Медведчук: выбор курса в НАТО привел Украину к потере государственности - РИА Новости, 24.11.2023

Медведчук: выбор курса в НАТО привел Украину к потере государственности

Выбор западного вектора привел Украину к тому, что она понесла тяжелые потери и потеряла государственность, заявил украинский оппозиционер, председатель совета... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T11:02

2023-11-24T11:02

2023-11-24T11:13

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россия

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виктор медведчук

владимир зеленский

дмитрий песков

евросоюз

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Выбор западного вектора привел Украину к тому, что она понесла тяжелые потери и потеряла государственность, заявил украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук."Когда киевский режим выбрал курс в НАТО, он вышел на тропу войны, которая стране была совершенно не нужна… Украина далеко не первая страна, которая, выбрав западный вектор, ввязалась в войну, понесла тяжелые потери, потеряла государственность. Да и как ее не потерять, если украинцы воюют вовсе не за интересы своего народа, которые западные кураторы просто не учитывают?" - написал Медведчук в своей статье на сайте "Другая Украина". Он отметил, что НАТО не собирается воевать за Украину, но ее "подталкивают к войне, снабжают оружием, пользуются ей как тараном против России". Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

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украина, россия, москва, виктор медведчук, владимир зеленский, дмитрий песков, евросоюз, верховная рада украины, нато, в мире