https://ria.ru/20231124/medvedchuk-1911516481.html

Мифы Майдана погубили государственность Украины, заявил Медведчук

Мифы Майдана погубили государственность Украины, заявил Медведчук - РИА Новости, 24.11.2023

Мифы Майдана погубили государственность Украины, заявил Медведчук

Мифы Майдана погубили государственность Украины, внесли раскол в общество и заставили людей действовать против своих интересов, пишет председатель совета... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T10:56

2023-11-24T10:56

2023-11-24T11:56

украина

виктор медведчук

виктор янукович

петр порошенко

россия

верховная рада украины

евросоюз

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Мифы Майдана погубили государственность Украины, внесли раскол в общество и заставили людей действовать против своих интересов, пишет председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте политической организации."Украинский Майдан представляет собой полностью лживый миф, который погубил украинскую государственность, принес раскол в украинское общество и заставил массу людей действовать против своих интересов. Хорошо видно, что ситуация с экономикой, политическими свободами и безопасностью после Майдана стала настолько угрожающей, что Запад уже подумывает Украину Зеленского списать как провалившийся проект", — считает политик.По его мнению, народ сделали "подопытным кроликом западных спецслужб, заставили верить в то, чего нет". "Миф о том, что интеграция в ЕС непременно обогатит Украину, не имеет под собой никакой экономической основы. Украина всегда была житницей и кузницей России, но не Европы", — отметил Медведчук. Он напомнил, что после создания СССР в советской Украине появилась передовая производственная база для космической, авиационной, автомобильной, машиностроительной, приборостроительной индустрии. После распада Союза, предполагает политик, "все это уничтожил западный вектор, который никаких выгод Украине не принес". "Современная Украина — яркий пример неэффективности западного вектора, позорная антиреклама так называемого западного "цивилизационного выбора". Поэтому на Майдане украинцы боролись за свою нищету. И за десять лет после Майдана это нашло свое полное подтверждение. Более того, в течение последних лет Украина стала и прочно удерживает прискорбный статус самой бедной страны Европы", — утверждает Медведчук.Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже она стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", руководство которого отрицает причастность к убийствам.

https://radiosputnik.ru/20231122/olshanskiy-1911205283.html

https://radiosputnik.ru/20231123/evromaydan-1911452301.html

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украина, виктор медведчук, виктор янукович, петр порошенко, россия, верховная рада украины, евросоюз, ссср