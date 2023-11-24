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Мифы Майдана погубили государственность Украины, заявил Медведчук - РИА Новости, 24.11.2023
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10:56 24.11.2023 (обновлено: 11:56 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/medvedchuk-1911516481.html
Мифы Майдана погубили государственность Украины, заявил Медведчук
Мифы Майдана погубили государственность Украины, заявил Медведчук - РИА Новости, 24.11.2023
Мифы Майдана погубили государственность Украины, заявил Медведчук
Мифы Майдана погубили государственность Украины, внесли раскол в общество и заставили людей действовать против своих интересов, пишет председатель совета... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T10:56
2023-11-24T11:56
украина
виктор медведчук
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петр порошенко
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Мифы Майдана погубили государственность Украины, внесли раскол в общество и заставили людей действовать против своих интересов, пишет председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте политической организации.&quot;Украинский Майдан представляет собой полностью лживый миф, который погубил украинскую государственность, принес раскол в украинское общество и заставил массу людей действовать против своих интересов. Хорошо видно, что ситуация с экономикой, политическими свободами и безопасностью после Майдана стала настолько угрожающей, что Запад уже подумывает Украину Зеленского списать как провалившийся проект&quot;, — считает политик.По его мнению, народ сделали "подопытным кроликом западных спецслужб, заставили верить в то, чего нет". "Миф о том, что интеграция в ЕС непременно обогатит Украину, не имеет под собой никакой экономической основы. Украина всегда была житницей и кузницей России, но не Европы", — отметил Медведчук. Он напомнил, что после создания СССР в советской Украине появилась передовая производственная база для космической, авиационной, автомобильной, машиностроительной, приборостроительной индустрии. После распада Союза, предполагает политик, "все это уничтожил западный вектор, который никаких выгод Украине не принес". &quot;Современная Украина — яркий пример неэффективности западного вектора, позорная антиреклама так называемого западного &quot;цивилизационного выбора&quot;. Поэтому на Майдане украинцы боролись за свою нищету. И за десять лет после Майдана это нашло свое полное подтверждение. Более того, в течение последних лет Украина стала и прочно удерживает прискорбный статус самой бедной страны Европы&quot;, — утверждает Медведчук.Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже она стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", руководство которого отрицает причастность к убийствам.
https://radiosputnik.ru/20231122/olshanskiy-1911205283.html
https://radiosputnik.ru/20231123/evromaydan-1911452301.html
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украина, виктор медведчук, виктор янукович, петр порошенко, россия, верховная рада украины, евросоюз, ссср
Украина, Виктор Медведчук, Виктор Янукович, Петр Порошенко, Россия, Верховная Рада Украины, Евросоюз, СССР
Мифы Майдана погубили государственность Украины, заявил Медведчук

Медведчук: мифы Майдана заставили людей действовать против своих интересов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГлава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Мифы Майдана погубили государственность Украины, внесли раскол в общество и заставили людей действовать против своих интересов, пишет председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте политической организации.
«

"Украинский Майдан представляет собой полностью лживый миф, который погубил украинскую государственность, принес раскол в украинское общество и заставил массу людей действовать против своих интересов. Хорошо видно, что ситуация с экономикой, политическими свободами и безопасностью после Майдана стала настолько угрожающей, что Запад уже подумывает Украину Зеленского списать как провалившийся проект", — считает политик.

По его мнению, народ сделали "подопытным кроликом западных спецслужб, заставили верить в то, чего нет".
"Миф о том, что интеграция в ЕС непременно обогатит Украину, не имеет под собой никакой экономической основы. Украина всегда была житницей и кузницей России, но не Европы", — отметил Медведчук.
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Он напомнил, что после создания СССР в советской Украине появилась передовая производственная база для космической, авиационной, автомобильной, машиностроительной, приборостроительной индустрии. После распада Союза, предполагает политик, "все это уничтожил западный вектор, который никаких выгод Украине не принес".
«

"Современная Украина — яркий пример неэффективности западного вектора, позорная антиреклама так называемого западного "цивилизационного выбора". Поэтому на Майдане украинцы боролись за свою нищету. И за десять лет после Майдана это нашло свое полное подтверждение. Более того, в течение последних лет Украина стала и прочно удерживает прискорбный статус самой бедной страны Европы", — утверждает Медведчук.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС.
Позже она стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", руководство которого отрицает причастность к убийствам.
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